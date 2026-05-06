Variantele de negociere pe care le exclude Sorin Grindeanu pentru viitoarea guvernare. Declarații de ultimă oră

Sorin Grindeanu, președintele PSD, prezent la Euronews, a fost întrebat dacă PSD va merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier. Nu a exclus această variantă. Anterior, doi lideri apropiați de Sorin Grindeanu, Claudia Manda și Alfred Simonis, i-au rostit numele ca propunerea PSD de premier.

”Noi avem toate opțiunile, spre deosebire de alții, de la a avea un premier propus de PSD până la a merge în Opoziție. Toate variantele le avem ca și opțiuni. Sigur că vom lua o decizie în partid când se cristalizează o variantă, dar nu spunem de la început `nu`” a afirmat Sorin Grindeanu.

Variantele care nu sunt pe masa PSD:

”Nu doar în acest moment, am exclus și-n momentele trecute” a mai spus liderul PSD, întrebat dacă exclude o colaborare cu AUR .

. De asemenea, exclude varianta în care PSD ar intra într-un guvern minoritar.

”Nici varianta în care să susținem un guvern minoritar nu este una pe care să o acceptăm ” mai spune el.

” mai spune el. Scenariul unui guvern PSD, UDMR, Minorități + Neafiliați este, de asemenea, exclus: ”Ăsta nu e un guvern stabil, e unul care duce rapid spre căutarea unei alte variante în toamnă”.

”Trebuie să găsim o soluție, orgoliile nu-și au loc, nimeni nu e de neînlocuit sau în poziția de a dicta întreaga scenă politică. Trebuie să fim înțelepți și să găsim o soluție” a mai spus Sorin Grindeanu.