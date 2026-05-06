Variantele de negociere pe care le exclude Sorin Grindeanu pentru viitoarea guvernare. Declarații de ultimă oră

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, oferă variantele puse pe masa negocierilor, prin excludere.
Sorin Grindeanu, președintele PSD, prezent la Euronews, a fost întrebat dacă PSD va merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier. Nu a exclus această variantă. Anterior, doi lideri apropiați de Sorin Grindeanu, Claudia Manda și Alfred Simonis, i-au rostit numele ca propunerea PSD de premier.
”Noi avem toate opțiunile, spre deosebire de alții, de la a avea un premier propus de PSD până la a merge în Opoziție. Toate variantele le avem ca și opțiuni. Sigur că vom lua o decizie în partid când se cristalizează o variantă, dar nu spunem de la început `nu`” a afirmat Sorin Grindeanu.
Variantele care nu sunt pe masa PSD:
”Trebuie să găsim o soluție, orgoliile nu-și au loc, nimeni nu e de neînlocuit sau în poziția de a dicta întreaga scenă politică. Trebuie să fim înțelepți și să găsim o soluție” a mai spus Sorin Grindeanu.
de Val Vâlcu