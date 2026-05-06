Variantele de negociere pe care le exclude Sorin Grindeanu pentru viitoarea guvernare. Declarații de ultimă oră
Data actualizării: 14:59 06 Mai 2026 | Data publicării: 14:50 06 Mai 2026

BREAKING NEWS Variantele de negociere pe care le exclude Sorin Grindeanu pentru viitoarea guvernare. Declarații de ultimă oră
Autor: Roxana Neagu

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, oferă variantele puse pe masa negocierilor, prin excludere.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, prezent la Euronews, a fost întrebat dacă PSD va merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier. Nu a exclus această variantă. Anterior, doi lideri apropiați de Sorin Grindeanu, Claudia Manda și Alfred Simonis, i-au rostit numele ca propunerea PSD de premier. 

”Noi avem toate opțiunile, spre deosebire de alții, de la a avea un premier propus de PSD până la a merge în Opoziție. Toate variantele le avem ca și opțiuni. Sigur că vom lua o decizie în partid când se cristalizează o variantă, dar nu spunem de la început `nu`” a afirmat Sorin Grindeanu. 

Variantele care nu sunt pe masa PSD: 

  • ”Nu doar în acest moment, am exclus și-n momentele trecute” a mai spus liderul PSD, întrebat dacă exclude o colaborare cu AUR.
  • De asemenea, exclude varianta în care PSD ar intra într-un guvern minoritar.
  • ”Nici varianta în care să susținem un guvern minoritar nu este una pe care să o acceptăm” mai spune el. 
  • Scenariul unui guvern PSD, UDMR, Minorități + Neafiliați este, de asemenea, exclus: ”Ăsta nu e un guvern stabil, e unul care duce rapid spre căutarea unei alte variante în toamnă”. 

”Trebuie să găsim o soluție, orgoliile nu-și au loc, nimeni nu e de neînlocuit sau în poziția de a dicta întreaga scenă politică. Trebuie să fim înțelepți și să găsim o soluție” a mai spus Sorin Grindeanu

sorin grindeanu
premier
psd
