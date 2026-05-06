BANCUL ZILEI: Viclenia femeii

Bancul zilei. Diavolul, iese în calea unei femEI, unde i-a oferit trei dorințe, spunându-i:
Diavolul:
-Tot ce-ți voi da ție, soțul tău va avea de zece ori!
Femeia, s-a gândit puțin, și a acceptat!
DORINȚA 1
-Vreau să devin foarte bogată.
-Adu-ți aminte că soțul tău va deveni de zece ori mai bogat, îi spune diavolul!
-Nicio problemă, noi împărțim totul, și dorința i-a fost îndeplinită.
DORINȚA 2
-Vreau să devin foarte, foarte frumoasă.
-Adu-ți aminte că soțul tău va deveni de zece ori mai frumos, acesta urmând să fie curtat de femeile din jur.
-Nu contează, nu sunt geloasă. Așa că dorința i-a fost îndeplinită.
DORINȚA 3
-Vreau să am un infarct, așa unul mic, să fie doar o mică sperietură, nimic mai mult!
Diavolul a rămas fără cuvinte și se gândea:
-Cât de vicleană este. L-a omorât și a rămnas cu tot.
MORALA: În femei nu te poți încredere. Sunt mai viclene decât diavolul!
de Val Vâlcu