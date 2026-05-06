€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Politica Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Data actualizării: 09:50 06 Mai 2026 | Data publicării: 09:48 06 Mai 2026

Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Autor: Iulia Horovei

imagine cu premierul ilie bolojan Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Partidul Național Liberal ia în considerare realizarea unei alianțe „mai largi” în 2028, când sunt programate noi alegeri parlamentare, a declarat, miercuri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru (REPER) a declarat, miercuri, că PNL (partid din care nu face parte, dar la ședința căruia a participat în urmă cu o zi n.r.) ia în calcul scenariul unei alianțe „mai largi” pentru anul 2028, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură.

Citește și: EXCLUSIV Cum poate reveni PNL la masă cu PSD deși a acceptat opoziția impusă de Bolojan: Strategia a mai fost aplicată în România. Alte variante pe masă după căderea Guvernului

Dragoș Pîslaru: Scenariul PNL privind o alianță în 2028, pe masă

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și interimar la Ministerul Muncii a fost prezent la ședința Biroului Politic Național al PNL de marți, după dărâmarea Guvernului, unde au existat dezbateri privind viitorul partidului.

„Susținerea mea merge către președintele PNL, Ilie Bolojan. Există și posibilitatea creării unei alianțe mai largi, care să vizeze anul 2028. S-a auzit și de acest scenariu.

Nu este un subiect discutat ieri seară, dar este un scenariu pe care îl putem avea la orizont. Opțiunile sunt deschise”, a declarat Dragoș Pîslaru, la Digi24.

Citește și: Cătălin Predoiu: PNL trebuie să continue guvernarea. Nu trebuie să o abandonăm
 
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dragos pislaru
pnl
alianta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
OLTCIT revine în joc! Ford Otosan reaprinde un nume istoric al industriei auto românești
Publicat acum 21 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 33 minute
Cireșe la preț de aur. Cât plătesc românii pentru primul fruct al verii
Publicat acum 41 minute
PSD, ședințe decisive după căderea Guvernului Bolojan: Ce pași urmează
Publicat acum 42 minute
Judecător găsit mort în sediul instanței, după ce a crescut pedeapsa unui mare oficial de stat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan și de ce ar avea nevoie un premier tehnocrat / Analiza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Kate și William anunță sosirea unui nou membru în familie, chiar la aniversarea a 15 ani de căsătorie / FOTO
Publicat acum 3 ore si 6 minute
Unde s-au ”refugiat” turiștii care n-au fost pe litoral de 1 Mai. Locul ”secret” din România, vizitat și de americani
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close