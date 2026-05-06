Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028

Dragoș Pîslaru (REPER) a declarat, miercuri, că PNL (partid din care nu face parte, dar la ședința căruia a participat în urmă cu o zi n.r.) ia în calcul scenariul unei alianțe „mai largi” pentru anul 2028, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și interimar la Ministerul Muncii a fost prezent la ședința Biroului Politic Național al PNL de marți, după dărâmarea Guvernului, unde au existat dezbateri privind viitorul partidului.

„Susținerea mea merge către președintele PNL, Ilie Bolojan. Există și posibilitatea creării unei alianțe mai largi, care să vizeze anul 2028. S-a auzit și de acest scenariu.

Nu este un subiect discutat ieri seară, dar este un scenariu pe care îl putem avea la orizont. Opțiunile sunt deschise”, a declarat Dragoș Pîslaru, la Digi24.

