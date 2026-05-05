„Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum?” Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Mi-ar fi rușine să semnez așa ceva

Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații în fața Parlamentului, înaintea votului pe moțiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului.

Moțiunea se votează astăzi, în plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Bolojan: „Moțiunea a venit când le-a crăpat măseaua”

Prim-ministrul Bolojan și-a criticat foștii aliați de la guvernare, spunând că PSD a făcut parte din coaliția care a luat toate deciziile de până acum, hotărâri criticate în textul moțiunii de cenzură.

„Această moțiune face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Iar o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o sau au citit-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”

„Acum 10 luni am acceptat această funcție și am venit într-o situație dificilă, să fac ce trebuie, nu ce e popular și ce e necesar, pentru că, dacă vă aduceți aminte, România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB. Nu eu l-am condus. L-am găsit și nu-l puteam ascunde. Și coaliția a decis să-l rezolve, dacă vă aduceți aminte”

„Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme, au ignorat realitățile până nu a mai fost posibil să fie ocolite, iar agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor, știți foarte bine că nu s-a întins mai mult de luna iulie până la primul ECOFIN”

„Unii dintre cei care astăzi semnează moțiunea știu exact ce au lăsat în urmă. Știau cifrele. Au fost în guvernare, dar PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile. Au calculat în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării, așa cum fuseseră obișnuiți, venind în tura a doua”

„Mi-am asumat funcția de premier, fiind conștient că vine la pachet cu o presiune uriașă și că nu voi primi aplauze din partea cetățenilor, dar am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țara noastră, cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost, cu patru partide, plus grupul minorităților”

„În cele zece luni am făcut câteva lucruri și pentru asta, indiferent că sunt în bancă sau în sală, trebuie să le mulțumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că aceste rezultate sunt un rezultat de echipă. Acesta este adevărul. Am coborât deficitul la 7,9 din PIB. Cel mai important lucru am recâștigat încrederea piețelor în Guvernul României și în primul trimestru al acestui an se confirmă acest trend. Veniturile statului au crescut în această perioadă cu peste 15%,am colectat mai bine, am promis ordine în finanțe și asta am făcut”

„Să știți că pentru prima dată, din câte știu, șefii de la ANAF și de la Vamă nu au mai fost negociați politic și nu erau numiți de premierul României pe post de umbrele pentru diferite sectoare. Pentru prima dată a numit ministrul de Finanțe”

Am menținut investițiile. Ați vorbit de investiții? Totuși, ne uităm la cifre. Investițiile anul acesta sunt de 165 de miliarde. Sigur, o componentă importantă sunt fondurile europene, dar sunt 8% din PIB și nu e ușor să faci asta în condițiile în care trebuie să reduci deficitul. Și știți asta când vă uitați la cifre. Am renegociat PNRR-ul. N-a fost o treabă ușoară pentru a recupera banii”

„Când am preluat acest mandat, am plătit datoriile restante față de constructori. Să știți că anul acesta toate datoriile în zona de sănătate, unde aveam arierate de ani de zile în zona de constructori, au fost achitate și nu am mai prelungit acest sistem”

„Am început să corectăm nedreptățile adoptând reforma pensiilor magistraților, pensionarea la 65 de ani, nu la 48 sau la 50 de ani. Plafonul la pensie de 70%. Toți vă cereau, dar niciun guvern nu s-a legat de problema asta. Și știți că atunci când trebuia să cobori la Breafing să prezinți acest subiect, coborai singur, pentru că inițiatorii nu voiau să coboare”

„Am redus sporurile și cheltuielile de personal. Dacă ne uităm, o să vedem că au scăzut cu aproximativ 5%, dar tocmai pentru că cheltuielile au scăzut cu mult mai puțin decât au crescut veniturile. Trebuie continuată reducerea de cheltuieli în așa fel încât costul echilibrării să fie corect împărțit”

„Am venit cu reducerea de 10% în administrație. Am făcut-o cu mare greutate, după luni de zile, cu frâna de mână trasă. Știu asta toți cei care au fost la negocieri. Am realizat un program de relansare economică care trebuie închis și propus și în lucru până la sfârșitul lunii mai”

„Și, în fine, Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. E adevărat, a venit războiul din Golf și a venit moțiunea și hărmălaia de dinainte de moțiune”

„Aș vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici. Totuși, această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. Este mincinoasă, pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și nu au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim”

„Orice țară, într-o sumedenie de crize externe interne ar încerca să își consolideze guvernările, nu să le dărâme și să nu pună nimic în loc. Orice schimbare de guvern s-ar presupune că trebuie să vină cu o gândire: cine vine, ce se întâmplă mai departe a doua zi, pentru că e o problemă de credibilitate a țării, de menținerea lichidităților. E vorba de absorbția de fonduri europene și de a nu pierde bani din PNRR”

„Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul Guvernului și sunt oamenii aceia care veneau la ședințele de coaliție. Da, e foarte neplăcut să participi la o ședință de coaliție, să pleci și după aceea, pe surse, să spui că nu s-a discutat. Iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14.00, sperând că în fața măsurilor care au fost luate, care nu au fost ușoare, unii vor rămâne cu decontul”

„Vom identifica un vinovat și alții vor scăpa de nota de plată în așa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu au reușit. Asta pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care n-au putut fi onorate și în care am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are”

„În toată această perioadă, stimați colegi, am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud sperând și crezând că pentru țara noastră, ca să meargă înainte, merită să suporți, merită să pierzi. Dar n-a fost suficient”

„După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului și am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi pușculița statului ca și rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetența”

„Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta. Unii au mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa era în alte guvernări, dar n-am mai mers acum. Să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți. În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Eximbank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu, l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea Electrocentrale. Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta. În următorul an, în 2025, din nou. Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul. Ce să facem? Trebuie să mai ajutăm o dată. 50 de milioane de euro din fondul de rezervă direct către aeroport, în timp ce alții și-au luat credite, alte consilii județene, ca să-și termine lucrările la timp, ca să nu le plătească altcineva. Normal că în următorul an, și colegii știu asta, când nu trebuia să dăm zeci de milioane, n-a mai mers. Și sigur că a deranjat foarte mult. Da, stimați colegi, poate și primarul de la Brăila, vreo 50 de milioane de euro și colegul primar de la Galați, și cel de la Botoșani, nu doar unii. Pentru că unii care își fac treaba par fraierii de serviciu a celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta. Asta e clar”

„Aveam HG-uri prin care, an de an, dacă vă aduceți aminte, HG-uri de sezon, acopeream pe sprânceană, ca să vă citez, Unde mai trebuia ceva să ne mai bifăm, să ne mai finalizăm o primărie. N-a mai mers, că nu mai aveam de unde. Nu s-a mai putut. Normal că a fost un alt deranj”

„Vă rog să vă gândiți la Compania Națională de Investiții. Cum ne batem joc de primari? Avem 1.000 și vreo 250 de proiecte în lucru. Din tomberonul de peste 11.000 de proiecte, pe care mulți de aici știm asta și noi, depune proiecte la CNI, la Cornul abundenței, care nu există. Și știți cât e bugetul de investiții într-un an? 2,5 miliarde. Știți cât costă cele 1.200 de șantiere? Fără actualizări, fără indexări, vreo 12,5 miliarde”

„Deci, dacă nu mai începem alte lucrări, atunci ne trebuie cinci ani de zile ca să le terminăm pe cele care sunt în lucru, dacă am mai fi deschis, cum se dorește încă o lucrare, încă una, încă alta. Știți ce făceam? Ne băteam joc de cei 1200 care erau în lucru pentru că nu se terminau. Că bani mai mulți nu aveam. Doar că am senzația că se lucrează șantiere care nu mai sunt terminate, costuri umflate și constructori care intră în cap. Normal că a deranjat pentru că nu a mai început alte lucrări”

Da, acolo unde există finanțare, unde vrei să faci stadioane, am pus o cofinanțare care este corectă, pentru că fiecare trebuie să și-l regleze, în funcție și de capacitatea de finanțare ca dimensiune. Altfel, avem stadion ca la Târgu Jiu, cu 12.000 de locuri, fără echipe de fotbal sau ca la Târgoviște, cu două stadioane, cu o echipă într-o ligă inferioară. Nu ne mai putem permite să facem asta”

„Asta a supărat rău de tot baronii locali. Știți asta foarte bine. Dar acum să mă refer la companii, stimați colegi, că ăsta e deranjul, înțeleg și din moțiune. După câteva luni de zile mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Aveam niște probleme serioase, avem niște conducte sparte, ca la termoficare și chiar dacă ridici prețul la gigacalorie, chiar dacă crești subvențiile, dacă aceste pierderi enorme nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate. Vă dați seama că țara asta nu-și va putea echilibra bugetele. Și atunci știți moțiunea stinge lumina, ca s-o simplific, e una de genul: Nu ne vindem companiile, le mulgem noi”

„Și am să vă dau niște exemple ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Transelectrica, dragilor, ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, cum vrem, cu toții și cetățenii noștri, trebuie să avem mai multă producție de energie. Dar ce să vezi, avem 19.000 de megawați, capacitate totală la care este ocupat 9.000 de megawați. Și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat că megawați ăștia nu-s unu la unu, dar oricum am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Cum am făcut asta? Am trimis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, să fie consiliați, i-am ajutat s-a blocat accesul în sistemul energetic. De aia, dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom putea avea pe termen scurt un preț energie ieftină.

„Și am zis că nu plec din acest guvern până când, în această dimineață nu am venit cu o ordonanță să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste adevăruri. V-ați gândit probabil că dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce era de corectat. Și poate nu știți cine e director la Transelectrica . Vă rog să nu vă gândiți la altă problemă. Hidroelectrica, o companie importantă, care merge relativ bine pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care, în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit. În loc să montăm lângă fiecare hidrocentrală care este în cursul apei, o baterie de stocare. E nevoie de 1.500 de megawați și să punem asta în contractele de management la directori. Explicit, i-am lăsat să facă profit și le-am pus niște condiții foarte grele”

„I-am stresat foarte mult pe acești oameni și în felul acesta, în afară de a face profituri, nu și-au făcut investițiile care ne-ar fi permis, ar fi trebuit ca la prânz, atunci când prețul energiei este foarte jos, să stocăm tot ce se produce aproape ieftin, aproape gratis, Iar seara, când este 3 4 ori mai mare, să echilibrăm prețurile, să câștige mai mult și să avem o energie mai ieftină. Și mi-am dat seama că avem o grămadă de probleme la Metrorex, la Aeroporturi București, în Portul Constanța, peste tot. Știți de ce am luat corecție? Ministerul Transporturilor în Ministerul Energiei a amintit pentru că nu am făcut concursurile cum trebuie, pentru că nimeni nu e atât de naiv să creadă că secretarul de stat care coordonează aeronautica pregătește un concurs și ies membrii din conducerea aeroportului, după care acești membri fac un concurs și, surpriză, cine câștigă concursul? Secretarul de stat care a făcut asta. Asta se vede și de la Bruxelles, nu doar din București”

„Și atunci știți cum am deranjat? Trebuie să-și aprobe bugetele în ședința de Guvern și le-a spus din nou la începutul anului. Anul acesta nu vor mai trece bugetele. Dacă miniștrii nu vă pun indicatori de performanță pe cinstite și v-au numit acolo prin concursuri așa cum le știm, pentru că toți au niște filiații, dar măcar să vă pună să lucrați pentru grămada de bani pe care-i încasați. Măcar asta să facă. Și doar cei care au fost în regulă au trecut prin guvern. E clar că asta a deranjat, pentru că trebuiau să vină toți să treacă acest examen în care ei, care de fapt au contracte în care nu pot fi deranjați, să le modificăm contractele ca să facă ceva pentru țara asta. Pentru că, așa cum i-am pus acolo vechile guvernări, toate, ca să ne înțelegem bine ce discutăm, suntem în situația în care oamenii ăștia tratează postul ca o recompensă, nu ca o provocare”

„Și atunci știți cum am deranjat? Trebuie să-și aprobe bugetele în ședința de Guvern și le-a spus din nou la începutul anului. Anul acesta nu vor mai trece bugetele. Dacă miniștrii nu vă pun indicatori de performanță pe cinstite și v-au numit acolo prin concursuri așa cum le știm, pentru că toți au niște filiații, dar măcar să vă pună să lucrați pentru grămada de bani pe care-i încasați. Măcar asta să facă. Și doar cei care au fost în regulă au trecut prin guvern. E clar că asta a deranjat, pentru că trebuiau să vină toți să treacă acest examen în care ei, care de fapt au contracte în care nu pot fi deranjați, să le modificăm contractele ca să facă ceva pentru țara asta. Pentru că, așa cum i-am pus acolo vechile guvernări, toate, ca să ne înțelegem bine ce discutăm, suntem în situația în care oamenii ăștia tratează postul ca o recompensă, nu ca o provocare” „Dar nu asta e problema. Să-i punem să lucreze. Și asta a deranjat pentru că nu mai puteau să meargă lucrurile cum au mers.Asta apropo de companii de stat. Gândiți-vă ce pierderi sunt la companiile care primesc subvenții sute de milioane aproape la fiecare companie, an de an. Combinatul Oltenia, 200 de milioane de euro pierdere doar anul trecut. Și așa mai departe. Dacă nu vom reduce aceste pierderi, dacă nu vor administra bine companiile, de unde ne pot veni surse importante, profituri sau economii importante, subvenții mai mici, Indiferent cine va fi în guvernare, dacă nu va acoperi acest lucru, nu va putea performa. Și am început să facem asta

„Deci această moțiune vorbește despre companii și cred că am lămurit asta. Cei care știu cum se listează o companie și sunt aici oameni care se pricep la asta din tot spectrul politic, știu că o informare despre o posibilitate în ședința de Guvern nu are nicio valoare economică și că orice fel de vânzare pe care ai vrea să o faci înseamnă de la șase luni la un an de zile. Deci baza acestei moțiuni nu există. Este o minciună totală, dar trebuia să vă agățați de ceva. În această moțiune se vorbește de sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre anumite resurse și așa mai departe. Bine, nu ne-am hotărât pe astea împreună, nu știm asta, stimați colegi, cât sunteți de ipocriți?”

„Dar cum să vă spun? Eu înțeleg greutățile cetățenilor noștri, pentru că, oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort. Nu există nicăieri așa ceva. Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate, fără să deranjeze pe nimeni. Ați mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit”

„Și atunci, stimați colegi, eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți, dar nu pot să accept, cum să vă spun și nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri , care sfidează bunul simț, să vină să explice cum pe umărul românilor, oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente, să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii aceștia nu suferă alături de ei. Știu asta cât se poate de clar și nu mai mergem la sărăcirea populației, așa cum se face vorbire. Știți când a fost? Când am avut vârful de deficit maxim de 9,1 din 9,2% din PIB? Dar de ce? Pentru că, vă dați seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină. De vin e cel care strânge cioburile, care repară, care curăță, care adună familia. Ceea ce s-a întâmplat în 2023 2024. Plătim nota de plată acum și nu e normal ceea ce faceți”

„Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Știți când a venit moțiunea, când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult. Mi s-a reproșat în aceste zile că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de o direcție pe niște principii și vă rog să mă credeți că dacă aș fi văzut un plan, o soluție care să rezolve problemele, m-aș fi dat la o parte. Dar vă întreb pe toți. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei țări rămân. Nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitatea, să pierdem bani din PNRR, să ne întoarcem prin ceea ce faceți, de unde am plecat”

„Eu știu un lucru sigur nu știu cine va câștiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă, dar știu sigur că românii vor pierde din asta și asta e mare păcat. În același timp, asistăm la un paradox AUR, care a fost un efect al nemulțumirilor legate de ceea ce se întâmpla în sistemul nostru politic, pe care partidul care l-a întrupat cel mai mult este PSD-ul. Asta este realitatea, e aliat acum la moțiune cu PSD-ul. Din ceea ce face acum AUR, nu face decât să susțină și să perpetueze sistemul. De fapt și invers. La rândul lui, Partidul Social Democrat legitimează prin această asociere acțiunile AUR. Și atunci aprinderea luminii are și un rol parlamentar. Măcar PSD și AUR au semnat pe față un document oficial în Parlament și practic, au oficializat această colaborare”

„Dacă acest Guvern va pleca acasă, va lăsa niște lucruri extrem de importante. Românii vor ști că se poate guverna și altfel vor înțelege asta. Nu se poate guverna altfel. E foarte important asta. Românii vor vedea că se poate guverna cu respect față de banul public și nu o să mai puteți întoarce asta. Cu atenție la cheltuieli, fără aroganțe, cu respect față de oameni. Și acum să vă spun, nu o să puteți stinge lumina, să vă înțelegeți foarte bine, oricât ați vrea, nu se va mai putea face treaba asta”

„La finalul acestei intervenții vreau să spun că am încredere în țara noastră și în oamenii ei și am învățat un lucru din administrație, acolo unde am făcut câte ceva, că atunci când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni, dar întotdeauna guvernările. Că este primăria, că este un consiliu, că este guvern, trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să-și valorifice potențialul, să își pună în valoare talentul și munca. Și asta trebuie să facem în anii următori și în România”

„În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică. Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor. Închei mulțumind tuturor românilor pentru efortul pe care l-am făcut în această perioadă și pe umerii cărora a crescut, a căzut o parte din greutăți. E un efort pentru ca țara noastră să fie repusă pe calea modernizării și a creșterii. Mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit în aceste zile, Mă onorează, mă motivează și știu pentru că am cu ce să lupt. Dumnezeu să aibă în pază România!”

Citește și: Guvernul a intrat în ședință de urgență, înainte de votul pe moțiunea de cenzură din Parlament. Ce OUG s-au dat

Citește și: UDMR a decis ce va face la moțiunea de cenzură de marți