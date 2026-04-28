DCNews Politica Sorin Grindeanu nu exclude o posibilă împăcare cu PNL
Data actualizării: 22:35 28 Apr 2026 | Data publicării: 21:26 28 Apr 2026

Sorin Grindeanu nu exclude o posibilă împăcare cu PNL
Autor: Doinița Manic

sorin grindeanu declaratii presa Inquam Photos / Octav Ganea Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit despre posibilitatea rămânerii la guvernare în cadrul aceleași coaliții, dar cu alt premier. El nu a exclus clar posibilitatea unei reconcilieri între PSD și PNL, atunci când a fost întrebat de ce a mai depus PSD o moțiune de cenzură dacă există posibilitatea ca săptămâna viitoare România să redevină condusă de acceași coaliție de guvernământ, dar cu alt premier.

"În contextul tensionat în aceste zile, în care se petrece ceea ce se petrece, există teoretic și varianta ca PNL-ul și USR-ul să reevalueze, că ne-a învățat Traian Băsescu cum să face, și să renunțe la hârtiile pe care le-au adoptat, la fel de repede cum le-au și adoptat, respectiv că nu mai discută cu PSD-ul, da? Și să faceți de nou o alianță de guvernământ, aproximativ în aceeași arhitectură politică, precum cea de până ieri, în care premier să fie altcineva decât Ilie Bolojan. Și întrebarea mea e, de ce și-au mai dat demisia secretarii de stat și prefecții? Ca să aibă de unde să se întoarcă?" l-a întrebat jurnalistul Victor Ciutacu pe Sorin Grindeanu.

"Nu, în acest moment PSD este în opoziție, depune o moțiune contra guvernului, și este un semnal pe care am vrut să-l transmitem, și eu și colegii mei, că suntem în opoziție cu acest guvern. Și eu cred că e un act absolut rezonabil și decent", a spus Grindeanu

"Care este logica gestului în contextul în care săptămâna viitoare s-ar putea ca România să redevină condusă de acceași coaliție de guvernământ cu alt premier?" l-a întrebat apoi jurnalistul Victor Ciutacu.

"Să ajungem săptămâna viitoare în acest scenariu și vă promit că deslușim lucrurile săptămâna viitoare. Până atunci sunt speculații", a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Sorin Grindeanu: Există și această variantă, evident

"V-ați gândit și la varianta ca partidul dvs. să redevină locomotiva guvernării și să vă duceți la consultări cu o propunere fermă de premier din partea partidului dvs?", l-a întrebat jurnalistul Victor Ciutacu.

"Există și această variantă, evident", a spus Grindeanu.

Își mai vorbesc Grindeanu și Bolojan?

"E adevărat că dvs. și domnul Bolojan nu vă mai vorbiți deloc și că la întâlnirea pe care ați avut-o ultima oară cu Nicușor Dan ați vorbit prin președinte. E pe bune asta?", l-a mai întrebat Ciutacu.

"Nu, asta nu e adevărată. Întâlnirea de la Cotroceni de ieri a fost una foarte bună. Evident, PSD susține programul SAFE, evident că PSD susține PNRR, evident susținem accederea la OCDE, sunt lucruri care sunt dincolo de un partid sau altul, sunt ținte apolitice", a spus Grindeanu.

