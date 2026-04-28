Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Politica Cum se va apăra România de dronele rusești. Ministrul Apărării: Facem un zid de la un capăt la altul
Data actualizării: 23:58 28 Apr 2026 | Data publicării: 23:37 28 Apr 2026

Cum se va apăra România de dronele rusești. Ministrul Apărării: Facem un zid de la un capăt la altul
Autor: Andrei Itu

Radu Miruță / Inquam Photos / George Călin

Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat marți că o parte dintre capabilitățile de apărare antiaeriană din zonele expuse riscului de apariție a dronelor rusești au fost reconfigurate, fiind totodată suplimentate cu noi sisteme.

Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat că România a reconfigurat o parte din sistemele de apărare antiaeriană din zonele expuse dronelor rusești. Mai mult, s-au adăugat noi capabilități, lucrându-se la un „zid anti-drone”. Declarațiile au fost făcute în contextul unei întrebări despre măsurile în cazul în care o astfel de dronă ar provoca victime.

Problemă majoră la granița României

”Este o problemă majoră cu ceea ce desfăşoară Federaţia Rusă inclusiv pe teritoriul României, care trebuie condamnat şi care trebuie prevenit în măsura în care avem suficiente capabilităţi de a face asta în orice scenariu. Având în vedere noua realitate a luptei cu drone apărută şi crescută în doi-trei ani, pentru unele scenarii Armata Română are metode de protecţie, pentru unele scenarii, pe care noi le considerăm cu probabilitate foarte mică, de la zi la zi încercăm să acoperim bucata care este neadresată”, a declarat Radu Miruţă

Zid anti-drone, anunță Radu Miruță

 „Nu este o chestiune statică, cum acum doi ani spuneam că aveam un zid împotriva ameninţărilor aeriene, rachete, avioane de vânătoare, elicoptere, zidul de atunci a rămas în continuare numai că prin el mai trec astăzi drone cu tehnologie mai nouă. Suntem în curs de a face un zid şi pentru aceste drone de la un capăt la celălalt. Acum avem bucăţi în acel zid în funcţie de riscul pe care îl apreciem. Însă şi acest zid este într-o referinţă cu tehnologia dronelor respective”, a declarat Radu Miruță, ministrul Apărării.

Radu Miruță spune că este o anumită poziţioare a capabilităţilor de luptă antiaeriană

„Există o anumită poziţionare a capabilităţilor de luptă antiaeriană astăzi în acea zonă, care o parte a fost reconfigurată, o parte a fost adăugată prin capabilităţi noi. Adică sunt două tipuri de capabilităţi care înainte nu erau acolo şi acum o să fie şi sunt anumite capabilităţi care acopereau, interacţionând într-o anumită formă care în aceste zile este schimbată. Deci se lucrează pe două planuri”, a mai transmis Radu Miruţă.

Întrebat dacă el crede că România se va mai confrunta cu astfel de cazuri în perioada următoare, ministrul Apărării Radu Miruță a răspuns: „Posibil, da. Numărul de scenarii pe care noi nu-l acoperim astăzi este mai mic decât cel care a fost ieri, dar nu este zero”. 

Incidente recente cu drone căzute în România

Amintim că bucăţi de dronă au fost găsite, duminică, în judeţul Tulcea. De asemenea, sâmbătă, în zona unei ferme din judeţul Tulcea, au fost găsite bucăți de dronă, în contextul în care în acest weekend au avut loc atacuri în Ucraina, în apropierea graniței cu România, o dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut la Galaţi, peste anexa unei case.

