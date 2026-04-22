Preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud Radu Moldovan după percheziţiile DNA: Ne-am luat rămas-bun; mă întorc la lucru

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, vizat miercuri de percheziții făcute de DNA, a oferit o declarație după plecarea procurorilor. El a precizat

Moldovan spune că, în urma percheziţiilor DNA care au avut loc la locuinţa sa şi la sediul CJ, au fost ridicate documente şi laptopul său din birou, dar că nu are mai multe detalii despre ancheta DNA.

Percheziții acasă la Radu Moldovan și la sediul CJ Bistrița-Năsăud: „Mi-au comunicat un dosar penal, nu am fost audiat”

"Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziţie. Au făcut percheziţiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou şi restul, mai multe detalii, doar ei vă pot da. Nu am fost audiat. Nu cunosc detalii, eu am fost însoţit de ei, s-au încheiat activităţile şi ne-am luat rămas bun acum zece minute. Eu am ieşit din respect pentru voi să vă dau o declaraţie, nu fac comentarii despre acest subiect. Oamenii îşi fac treaba, colegii mei vor pune la dispoziţie absolut toate documentele, eu le stau la dispoziţie cu orice este de lămurit. Deocamdată nu ştiu nimic. Am avut o percheziţie acasă, am avut o percheziţie în birou şi cam atât. Mă întorc înapoi în birou, la lucru", a declarat Radu Moldovan.

Angajați ai CJ Bistrița-Năsăud, duși la audieri de anchetatori

Anterior, din sediul CJ Bistriţa-Năsăud au ieşit trei angajaţi însoţiţi de anchetatori, printre care se numără administratorul judeţului, Florin Moldovan, şi şeful Direcţiei de drumuri judeţene, Ciprian Ceclan, care au fost duşi la audieri