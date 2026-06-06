Ce era, de fapt, țeava de pe plajă descoperită de Diana Buzoianu. Matichescu: "Vă rog să dezmințiți afirmația"

Deputata PSD, Mirela Matichescu, a cerut informații suplimentare Gărzii de Mediu cu privire la țeava descoperită de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care susținea că este una de deversare a unor substanțe cu efective nocive.

"Doamna ministru Buzoianu, vă spun încă o dată faptul că nu am absolut nimic personal cu dumneavoastră și cred în bunele intenții ale unui decident, cu amendamentul ca aceste bune intenții trebuie să fie însoțite întotdeauna de competență. De aceea am făcut eu ceea ce trebuia să faceți dumneavoastră și am cerut un punct de vedere de la Garda Națională de Mediu, instituție pe care o aveți în subordine directă. Ați fost la un click distanță să aflați că acele porcării despre care vorbeați erau de fapt ape de epuisment, deci nu puneau cu absolut nimic în pericol sănătatea turiștilor. Vă rog încă o dată insistent și fac acest lucru fiindcă văd o îngrijorare în rândul turiștilor vizavi de calitatea apei. Să ieșiți și să dezmințiți afirmația pe care ați făcut-o vizavi de calitatea apelor deversate prin acea conductă care, între noi fie vorba, nu mai deversa absolut nimic la momentul declarației dumneavoastră alarmiste. Dacă vă pasă de români, dacă vă pasă de litoralul românesc, dacă vă pasă de economia națională, vă rog să ieșiți și să recunoașteți că ați greșit. Când mii de oameni te cred fără să te verifice, ai o mare responsabilitate și aceasta e uriașă. Să profiți de această încredere pentru a-i induce în eroare cu bună știință, este una dintre cele mai grave forme de impostură publică," a spus Mirela Matichescu.

Reamintim că în urmă cu aproximativ două luni, Diana Buzoianu a efectuat o vizită pe litoral și a semnalat prezența unei conducte suspecte. Aceasta a susținut public că prin acea instalație se deversează substanțe care pot pune în pericol sănătatea publică și calitatea apei.

Ce înseamnă, de fapt, „apa de epuisment”?





În termeni tehnici și de mediu, apa de epuisment este apa subterană (pânza freatică) sau apa acumulată natural în excavații, care este evacuată cu ajutorul unor pompe speciale în timpul lucrărilor de construcții sau de hidroameliorații pentru a permite secarea și stabilizarea terenului. Această apă nu provine din rețeaua de canalizare menajeră sau industrială, motiv pentru care nu conține poluanți chimici periculoși sau bacterii de natură fecală care să amenințe siguranța populației sau a turiștilor.

La momentul respectiv, vestea transmisă de Diana Buzoianu a stârnit știri alarmiste în întreaga presă națională.

„Asta este o țeavă care sigur deversează o grămadă de porcării în mare”, spunea Diana Buzoianu.