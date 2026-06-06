Inundațiile au lovit 29 de localități din România, sâmbătă după amiază. Alunecare de teren majoră în Prahova

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că, pe parcursul zilei de sâmbătă, efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase s-au manifestat în 29 de localități din 10 județe, precum și în municipiul București.

Printre județele afectate se numără Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Ilfov, Olt, Vaslui și Vrancea. Intervențiile autorităților au fost necesare în numeroase zone unde ploile torențiale, vijeliile și scurgerile de pe versanți au provocat inundații și blocaje.

Zeci de locuințe și sute de gospodării afectate

Potrivit datelor centralizate de DSU, echipajele de intervenție au evacuat apa din 23 de locuințe, peste 100 de curți și aproximativ 20 de subsoluri inundate.

În multe dintre localitățile afectate, cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt au depășit capacitatea sistemelor de drenaj, iar apa s-a acumulat rapid în gospodării și pe străzi. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru limitarea efectelor și pentru protejarea locuințelor.

Totodată, vântul puternic și solul îmbibat cu apă au dus la prăbușirea unor arbori. Zece copaci au căzut pe carosabil, fiind necesare intervenții pentru eliberarea drumurilor și prevenirea unor accidente.

Condițiile meteorologice au creat probleme și în trafic. Circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două drumuri județene.

În unele zone, arborii căzuți au blocat parțial sau total carosabilul, în timp ce în altele aluviunile și materialul transportat de ape au făcut imposibilă circulația în condiții de siguranță până la intervenția echipelor de deszăpezire și drumuri.

Autoritățile au reușit să restabilească treptat traficul, însă au avertizat că situația poate evolua rapid în funcție de intensitatea precipitațiilor prognozate pentru următoarele ore.

Alunecare de teren în Prahova. Accesul către 80 de gospodării se face doar pietonal

Una dintre cele mai dificile situații a fost semnalată în localitatea Slon din județul Prahova, unde o alunecare de teren a afectat un drum comunal.

În urma producerii fenomenului, accesul către aproximativ 80 de gospodării a devenit imposibil pentru autovehicule. La această oră, locuitorii pot ajunge la case doar pe jos, autoritățile monitorizând permanent zona pentru a evalua riscul producerii unor noi alunecări.

Situația este atent urmărită de echipele de intervenție și de autoritățile locale, care încearcă să identifice soluții pentru restabilirea accesului rutier în condiții de siguranță.

Potrivit DSU, forțele de intervenție continuă și în aceste momente acțiunile de înlăturare a efectelor produse de vremea severă în județele Covasna, Ilfov și Vrancea, unde încă sunt raportate probleme cauzate de precipitațiile abundente.