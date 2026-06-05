Salariul unui ministru în România. Cezar Drăgoescu, USR: O bătaie de joc! Să le facem ca în Polonia, 8.000 de euro

Deputatul USR Cezar Drăgoescu consideră că salariul actual al unui ministru este „o bătaie de joc” și spune că demnitarii de acest rang au nevoie de venituri mai mari, în raport cu responsabilitățile pe care le au.
Într-o perioadă în care angajați din numeroase domenii protestează împotriva noului proiect al legii salarizării, nemulțumiți de inechitățile pe care le aduce, deputatul USR, Cezar Drăgoescu, a spus că oamenii nu ar trebui să fie „populiști”, salariile miniștrilor din țara noastră fiind „o bătaie de joc”.
Drăgoescu e de părere că un ministru ar trebui să aibă un venit de 8.000 de euro, la fel ca în Polonia.
„Vreau ca oamenii să înțeleagă, pentru că am văzut un populism dus la extrem: Dom'le, că salariile demnitariilor... Sunt de acord. La parlamentari, este imoral să mărești indemnizațiile, în momentul de față, având în vedere contextul.
Însă, la președinte și la miniștri, care sunt 16-17 oameni în stat... Un ministru cu un salariu de 12.000 de lei mi se pare o bătaie de joc în România. De ce?! Pentru că un ministru are o responsabilitate enormă. Nu mai vorbim de responsabilitatea unui parlamentar. E comparabil cu a CEO-ul (n.r. director) unei mari companii din România, care câștigă 30.000 de euro pe lună. Eu n-aș avea nicio problemă ca la președinte și la cei 15-16 miniștri - nu să le mărim cu 3.000 de lei salariul, ci să le facem ca în Polonia - 8.000 de euro salariul. Dar să avem oameni competenți, care să nu se uite cu ochii în stânga, în dreapta, să mai ciupească o funcție pentru copil la buget și așa mai departe.
Vreau să nu fim populiști. Să zicem: Bă, avem 20 de oameni în România, să-i plătim bine și să facă performanță”, a declarat deputatul USR, Cezar Drăgoescu, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă” de la DCNews.
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de Val Vâlcu