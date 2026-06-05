Salariul unui ministru în România. Cezar Drăgoescu, USR: O bătaie de joc! Să le facem ca în Polonia, 8.000 de euro

Într-o perioadă în care angajați din numeroase domenii protestează împotriva noului proiect al legii salarizării, nemulțumiți de inechitățile pe care le aduce, deputatul USR, Cezar Drăgoescu, a spus că oamenii nu ar trebui să fie „populiști”, salariile miniștrilor din țara noastră fiind „o bătaie de joc”.

Drăgoescu e de părere că un ministru ar trebui să aibă un venit de 8.000 de euro, la fel ca în Polonia.

Cezar Drăgoescu: Un ministru cu un salariu de 12.000 de lei mi se pare o bătaie de joc în România

„Vreau ca oamenii să înțeleagă, pentru că am văzut un populism dus la extrem: Dom'le, că salariile demnitariilor... Sunt de acord. La parlamentari, este imoral să mărești indemnizațiile, în momentul de față, având în vedere contextul.

Însă, la președinte și la miniștri, care sunt 16-17 oameni în stat... Un ministru cu un salariu de 12.000 de lei mi se pare o bătaie de joc în România. De ce?! Pentru că un ministru are o responsabilitate enormă. Nu mai vorbim de responsabilitatea unui parlamentar. E comparabil cu a CEO-ul (n.r. director) unei mari companii din România, care câștigă 30.000 de euro pe lună. Eu n-aș avea nicio problemă ca la președinte și la cei 15-16 miniștri - nu să le mărim cu 3.000 de lei salariul, ci să le facem ca în Polonia - 8.000 de euro salariul. Dar să avem oameni competenți, care să nu se uite cu ochii în stânga, în dreapta, să mai ciupească o funcție pentru copil la buget și așa mai departe.

Vreau să nu fim populiști. Să zicem: Bă, avem 20 de oameni în România, să-i plătim bine și să facă performanță”, a declarat deputatul USR, Cezar Drăgoescu, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă” de la DCNews.

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