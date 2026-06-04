€ 5.2581
|
$ 4.5223
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2581
|
$ 4.5223
 
DCNews Stiri Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate

Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine cu portestele din tara pe legea salarizarii Angajați ai Serviciului de Ambulanță, din Finante, Justiție, și angajați ai caselor de pensii au ieșit în stradă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Zeci de mii de oameni, angajați în diferite domenii, au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva noii legi a salarizării.

Noua lege a salarizării a generat un val de nemulțumire publică. Zeci de mii de oameni, angajați în diverse domenii, se află joi în stradă pentru a protesta, iar mai multe instituții de stat sunt complet blocate.

Personalul din serviciile publice de ambulanță, spre exemplu, a anunțat că se pregătește de declanșarea celui mai amplu protest din istoria acestui sistem. Printre principalele nemulțumiri ale acestora se numără:

tăierea sporurilor: Proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase.

scăderea veniturilor nete: Coeficienții de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate. 

Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate

Membri ai Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România și ai Blocului Național Sindical protestând. Sursa foto: Agerpres

Proteste spontane la Casele de Pensii

Totodată, angajații de la Casele de Pensii din mai multe orașe din țară au organizat proteste spontane, joi dimineața. Aceștia sunt nemulțumiți de noua Lege a Salarizării care le taie veniturile. Printre județele în care au avut loc astfel de proteste spontane se numără: Galați, Iași, Maramureș, Hunedoara, Argeș, Sălaj și Botoșani.

Manifestațiile vin după ce Federaţia Naţională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Naţional Sindical, a lansat un avertisment dur privind viitorul veniturilor din sistem. 

Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate

Imagine de la protestul spontan organizat de angajații Casei Județene de Pensii Iași

Peste 14.000 de angajați din Finanțe au oprit lucrul. Activitatea ANAF, suspendată complet

În plus, peste 14.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara joi, între orele 08:00 - 16:00, protestând contra noii legi a salarizării

Întreaga activitate a ANAF este afectată la nivel național, în contextul protestului organizat de Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”. Activitatea este suspendată complet în toate județele, joi, între orele 08:00 și 16:00. 

Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate

Imagine de la protestul angajaților din finanțe. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Activitatea în instanţe şi parchete, blocată azi între orele 08:00 - 12:00

Și personalul auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar protestează, joi, faţă de prevederile noii legi a salarizării.

Activitatea în instanţe şi parchete va fi suspendată, în intervalul orar 08.00 - 12.00. Sindicaliştii reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani.

„Joi, 4 iunie 2026, în intervalul orar 08:00-12:00, în timpul consultărilor organizate pentru Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie", activitatea în instanţe şi parchete va fi oprită total, ca formă de protest faţă de modul în care proiectul Legii salarizării ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar”, au transmis reprezentanţii Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Sindicaliştii din sistemul judiciar au anunţat că resping „ferm” actuala formă a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, apreciind că aceasta „nu reflectă complexitatea, responsabilitatea şi rolul în înfăptuirea actului de justiţie al personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul sistemului judiciar şi nu asigură respectarea principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare şi sustenabilitate asumate chiar prin proiectul legislativ”.

Și sindicatele din Educație se pregătesc de un mega-protest

Precizăm că și cele două federații reprezentative din învățământul preuniversitar au anunțat că se pregătesc de un mega-protest. 20.000 oameni ar trebui să ajungă la București, pe 17 iunie, pentru a-și striga nemulțumirile.

„Vă chemăm pe toți să vă alăturați unei acțiuni masive de protest, la București, în data de 17 iunie 2026. Avem un obiectiv asumat, absolut necesar pentru a nu putea fi ignorați: prezența a minimum 20.000 de participanți. Ieșim în stradă pentru că nu acceptăm ca învățământul să fie transformat, încă o dată, într-un sector de sacrificiu”, este apelul liderilor Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Sindicatelor Libere din Invățământ.

Reamintim în acest context că Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Sindicale "Alma Mater", avertizase în cadrul unui interviu DC NEWS, la o zi după ce a fost prezentat proiectul noii legii a salarizării, că profesorii vor ieși la proteste.

Precizăm totodată că în ultimele zile au avut loc proteste spontane în administrații fiscale și unități vamale din mai multe județe, iar în anumite puncte de frontieră au fost semnalate întârzieri generate de controale suplimentare efectuate de personalul vamal. În cazul în care protestele se vor extinde și mai mult, contribuabilii și companiile ar putea întâmpina întârzieri în special relația cu: ANAF; Ministerul Finanțelor; Autoritatea Vamală Română și unități ale Trezoreriei Statului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

proteste
lege salarizare
serviciu ambulanta
acord justitie
magistrati
grefieri
angajati finante
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Ivan   •   04 Iunie 2026   •   12:57

Un guvern prost, cu un premier extrem de incapabil, Bolovan, cu miniștrii incapabili, nu puteau să facă o lege a salarizării bună, corectă și echitabilă, cu grile clare pentru aceeași funcție, gradație, vechime, fișă a postului și atribuții, fără abuzuri, privilegii, discriminări și diferențe salariale și care să acopere, cel puțin, coșul minim de consum lunar pentru fiecare român și pentru fiecare familie și inflația !!! Această lege a salarizării prost făcută trebuie refăcută foarte bine și corect !!! Salariile trebuie să crească cel mai mult începând de la baza admistrației adică, de jos în sus, de la administrația publică locală (consilii județene, prefecturi, primării ș.a.), apoi în administrația centrală și ce mai rămâne, dacă mai rămâne, să crească mai puțin și la demnitari !!! Salariile nete pot crește și prin scăderea taxării muncii, care oricum e imensă pentru cei care lucrează în România !

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Verdictul CCR privind legea pentru implementarea programului SAFE - surse
Publicat acum 15 minute
Sfârșitul unei misiuni istorice: sonda MAVEN a NASA devine irecuperabilă după 11 ani de observații ale lui Marte
Publicat acum 25 minute
Care este diferența între anvelopele de vară și cauciucurile de iarnă?
Publicat acum 35 minute
Nouă state UE și două țări non-UE cer reguli mai stricte privind intrarea rușilor în Europa
Publicat acum 36 minute
Cezar Drăgoescu (USR), dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan: Mai departe, mingea va fi în terenul lui Tomac
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan
Publicat acum 5 ore si 56 minute
DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Horoscop 4 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Studentul, replică savuroasă către un profesor
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close