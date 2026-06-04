Zeci de mii de oameni în stradă. Val de proteste pe legea salarizării, instituții de stat complet blocate

Noua lege a salarizării a generat un val de nemulțumire publică. Zeci de mii de oameni, angajați în diverse domenii, se află joi în stradă pentru a protesta, iar mai multe instituții de stat sunt complet blocate.

Personalul din serviciile publice de ambulanță, spre exemplu, a anunțat că se pregătește de declanșarea celui mai amplu protest din istoria acestui sistem. Printre principalele nemulțumiri ale acestora se numără:

tăierea sporurilor: Proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase.

scăderea veniturilor nete: Coeficienții de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate.

Membri ai Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România și ai Blocului Național Sindical protestând. Sursa foto: Agerpres

Proteste spontane la Casele de Pensii

Totodată, angajații de la Casele de Pensii din mai multe orașe din țară au organizat proteste spontane, joi dimineața. Aceștia sunt nemulțumiți de noua Lege a Salarizării care le taie veniturile. Printre județele în care au avut loc astfel de proteste spontane se numără: Galați, Iași, Maramureș, Hunedoara, Argeș, Sălaj și Botoșani.

Manifestațiile vin după ce Federaţia Naţională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Naţional Sindical, a lansat un avertisment dur privind viitorul veniturilor din sistem.

Imagine de la protestul spontan organizat de angajații Casei Județene de Pensii Iași

Peste 14.000 de angajați din Finanțe au oprit lucrul. Activitatea ANAF, suspendată complet

În plus, peste 14.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara joi, între orele 08:00 - 16:00, protestând contra noii legi a salarizării.

Întreaga activitate a ANAF este afectată la nivel național, în contextul protestului organizat de Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”. Activitatea este suspendată complet în toate județele, joi, între orele 08:00 și 16:00.

Imagine de la protestul angajaților din finanțe. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Activitatea în instanţe şi parchete, blocată azi între orele 08:00 - 12:00

Și personalul auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar protestează, joi, faţă de prevederile noii legi a salarizării.

Activitatea în instanţe şi parchete va fi suspendată, în intervalul orar 08.00 - 12.00. Sindicaliştii reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani.

„Joi, 4 iunie 2026, în intervalul orar 08:00-12:00, în timpul consultărilor organizate pentru Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie", activitatea în instanţe şi parchete va fi oprită total, ca formă de protest faţă de modul în care proiectul Legii salarizării ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar”, au transmis reprezentanţii Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Sindicaliştii din sistemul judiciar au anunţat că resping „ferm” actuala formă a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, apreciind că aceasta „nu reflectă complexitatea, responsabilitatea şi rolul în înfăptuirea actului de justiţie al personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul sistemului judiciar şi nu asigură respectarea principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare şi sustenabilitate asumate chiar prin proiectul legislativ”.

Și sindicatele din Educație se pregătesc de un mega-protest

Precizăm că și cele două federații reprezentative din învățământul preuniversitar au anunțat că se pregătesc de un mega-protest. 20.000 oameni ar trebui să ajungă la București, pe 17 iunie, pentru a-și striga nemulțumirile.

„Vă chemăm pe toți să vă alăturați unei acțiuni masive de protest, la București, în data de 17 iunie 2026. Avem un obiectiv asumat, absolut necesar pentru a nu putea fi ignorați: prezența a minimum 20.000 de participanți. Ieșim în stradă pentru că nu acceptăm ca învățământul să fie transformat, încă o dată, într-un sector de sacrificiu”, este apelul liderilor Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Sindicatelor Libere din Invățământ.

Reamintim în acest context că Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Sindicale "Alma Mater", avertizase în cadrul unui interviu DC NEWS, la o zi după ce a fost prezentat proiectul noii legii a salarizării, că profesorii vor ieși la proteste.

Precizăm totodată că în ultimele zile au avut loc proteste spontane în administrații fiscale și unități vamale din mai multe județe, iar în anumite puncte de frontieră au fost semnalate întârzieri generate de controale suplimentare efectuate de personalul vamal. În cazul în care protestele se vor extinde și mai mult, contribuabilii și companiile ar putea întâmpina întârzieri în special relația cu: ANAF; Ministerul Finanțelor; Autoritatea Vamală Română și unități ale Trezoreriei Statului.