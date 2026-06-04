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DCNews Stiri Cel mai mare protest al serviciilor de ambulanță, anunțat la București. Principalele nemulțumiri

Cel mai mare protest al serviciilor de ambulanță, anunțat la București. Principalele nemulțumiri

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 04 Iun 2026
protest ambulanta bucuresti capitala legea salarizarii Membri ai Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România și ai Blocului Național Sindical protestând. Sursa foto: Agerpres
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Angajații din serviciile publice de ambulanță se pregătesc de un protest amplu în Capitală, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării.

Numeroase categorii profesionale au protestat, în ultimele zile, împotriva noului proiect al legii salarizării. De această dată, personalul din serviciile publice de ambulanță se pregătește de declanșarea celui mai amplu protest din istoria acestui sistem.

Angajații din serviciul de ambulanță vin la București

Acțiunea va avea loc în București, ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Protestul va fi organizat din cauza mai multor reglementări care se regăsesc în legea salarizării, precum:

  • tăierea sporurilor: Proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase.
  • scăderea veniturilor nete: Coeficienții de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate.

Condițiile și calendarul acțiunilor

Decizia finală privind data exactă și logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre reprezentanții Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România (FNSAR) și Ministerul Sănătății. 

„În cazul în care propunerile legitime înaintate de federație nu vor fi integrate în textul de lege, calendarul manifestațiilor va fi făcut public de urgență”, se arată într-un comunicat al FNSAR.

Citește și: Pîslaru, precizări privind legea salarizării: Nu are cum să mulțumească pe toată lumea. Nu e un proiect de creștere salarială, ci de echitate

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