Cel mai mare protest al serviciilor de ambulanță, anunțat la București. Principalele nemulțumiri

Angajații din serviciile publice de ambulanță se pregătesc de un protest amplu în Capitală, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării.
Numeroase categorii profesionale au protestat, în ultimele zile, împotriva noului proiect al legii salarizării. De această dată, personalul din serviciile publice de ambulanță se pregătește de declanșarea celui mai amplu protest din istoria acestui sistem.
Acțiunea va avea loc în București, ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.
Protestul va fi organizat din cauza mai multor reglementări care se regăsesc în legea salarizării, precum:
Decizia finală privind data exactă și logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre reprezentanții Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România (FNSAR) și Ministerul Sănătății.
„În cazul în care propunerile legitime înaintate de federație nu vor fi integrate în textul de lege, calendarul manifestațiilor va fi făcut public de urgență”, se arată într-un comunicat al FNSAR.
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de Anca Murgoci