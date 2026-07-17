Un mare producător de telefoane oprește lansarea de produse noi în România / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @wahyu_t

Un mare producător de telefoane își modifică strategia comercială și nu va mai introduce produse noi în Europa și America de Nord.

Decizia OnePlus face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare la nivelul Grupului OPPO, care urmărește o utilizare mai eficientă a resurselor și o strategie unitară pentru dezvoltarea portofoliului de produse, notează revistabiz.ro.

Compania precizează că această schimbare vizează exclusiv lansările viitoare și nu afectează utilizatorii care dețin deja dispozitive OnePlus.

Utilizatorii OnePlus vor continua să primească actualizări și servicii de suport

Reprezentanții companiei dau asigurări că toate serviciile destinate clienților existenți vor fi menținute.

„În urma unei evaluări atente, OnePlus nu va mai lansa produse noi în Europa și America de Nord. Drepturile și interesele utilizatorilor existenți, inclusiv suportul post-vânzare, actualizările software și patch-urile de securitate, vor continua să fie pe deplin protejate”, au declarat reprezentanții OnePlus.

Compania subliniază că suportul tehnic, actualizările software și patch-urile de securitate vor continua să fie oferite în aceleași condiții.

Potrivit companiei, această decizie face parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a resurselor și de integrare a unor branduri în strategia globală de produs. Scopul este crearea unei arhitecturi de branduri mai eficiente și adaptate cerințelor fiecărei piețe.

Oficialii OPPO au oferit și detalii despre schimbările care vizează brandul realme.

„Pentru a consolida în continuare resursele și a îmbunătăți sinergia strategiei globale de produs, realme se va concentra pe piețele externe și nu va mai lansa produse noi în China. Planul de produse OnePlus în China rămâne neschimbat. Atât realme, cât și OnePlus vor continua să ofere utilizatorilor experiențe premium de gaming și performanță”, au transmis oficialii OPPO.

OPPO își continuă investițiile și dezvoltarea în Europa

Compania precizează că activitatea OPPO pe piața europeană nu este afectată de această decizie și că își va continua planurile de dezvoltare în regiune.

Reprezentanții companiei afirmă că accentul va rămâne pe segmentul telefoanelor premium și pe dezvoltarea de tehnologii inovatoare. Totodată, OPPO susține că utilizatorii OnePlus din Europa vor beneficia în continuare de servicii complete de asistență și de aceeași experiență de utilizare.

Compania transmite că drepturile clienților OnePlus și serviciile de service disponibile în Europa nu vor suferi modificări.

OPPO este prezent în peste 70 de țări

OPPO este unul dintre cei mai mari producători de dispozitive inteligente la nivel mondial. Compania a intrat pe piața telefoanelor mobile în 2008, odată cu lansarea modelului „Smiley Face”, iar în prezent comercializează smartphone uri din seriile Find și Reno, alături de alte dispozitive inteligente.

Portofoliul companiei include și sistemul de operare ColorOS, precum și servicii online dedicate utilizatorilor. OPPO este prezent în peste 70 de țări și regiuni și are peste 40.000 de angajați la nivel global.