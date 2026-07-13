Bogdan Badea explică succesul Hidroelectrica la trei ani de la listarea istorică

Bogdan Badea Foto: Crișan Andreescu

Hidroelectrica marchează trei ani de la listarea acțiunilor sale la Bursa de Valori București (BVB), unul dintre cele mai importante momente din istoria companiei și un reper pentru piața de capital din România.

La 3 ani de la listarea pe BVB, în urma celei mai mari oferte publice din Europa și a treia din lume din acel an, Hidroelectrica marchează o performanță impresionantă post-listare, de 111,5% la maximul istoric recent, cea mai amplă în raport cu celelalte companii din energie în primii 3 ani de la listare, în condițiile distribuirii și unor dividende atractive, de 30,3 lei/acțiune cumulat, echivalent cu un randament suplimentar de 29,2%, ceea ce duce randamentul agregat la circa 141%, dar și pe fondul unor investiții în creștere continuă până la niveluri record în 2025 și programarea altor investiții record în 2026.

Bogdan Badea, Chief Investment Officer: „La trei ani de la listare, cred că cel mai important lucru pe care l-am câștigat este credibilitatea”



„Acum trei ani, listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București deschidea un nou capitol pentru companie. A fost un proiect de referință pentru piața de capital din România și un moment pe care am avut privilegiul să îl trăiesc din prima linie, în calitate de Chief Executive Officer, alături de o echipă extraordinară.

Astăzi, cred că adevărata semnificație a acelui moment nu stă doar în dimensiunea ofertei sau în evoluția bursieră din ultimii trei ani. Ea se vede în ceea ce am reușit să facem după listare: să păstrăm încrederea investitorilor prin rezultate, prin transparență și prin decizii orientate spre dezvoltarea companiei, chiar și într-o perioadă marcată de provocări fără precedent pentru sectorul energetic.

În prezent, din rolul de Chief Investment Officer, privesc listarea și dintr-o altă perspectivă. Ea ne-a oferit acces la o piață de capital matură, dar, în același timp, ne-a obligat să gândim fiecare investiție cu și mai multă responsabilitate. Fiecare proiect pe care îl demarăm trebuie să răspundă unei nevoi reale: să modernizeze infrastructura, să crească flexibilitatea sistemului energetic și să pregătească Hidroelectrica pentru următoarele decenii.

Bugetul de investiții de 1,4 miliarde de lei din acest an este expresia acestei direcții. Dincolo de cifre, el înseamnă șantiere, echipe, tehnologii noi și proiecte care vor influența modul în care România va produce și va gestiona energia în viitor.

La trei ani de la listare, cred că cel mai important lucru pe care l-am câștigat este credibilitatea. Iar credibilitatea nu se obține într-o singură zi, oricât de importantă ar fi ea. Se câștigă în fiecare zi, prin consecvență, prin investiții bine făcute și prin capacitatea de a transforma planurile în rezultate.

Îmi exprim speranța că Hidroelectrica va continua în aceeași cheie, a transparenței decizionale, a onestității față de investitori și a consolidării și dezvoltării afacerilor”, a spus Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica și fost CEO al companiei, la aniversarea de 3 ani de la IPO-ul istoric al producătorului de energie.

Succesul ofertei a demonstrat încrederea acordată companiei de zeci de mii de investitori români și străini

Listarea din 12 iulie 2023 a reprezentat cea mai mare ofertă publică inițială din Europa și a treia ca mărime la nivel mondial în acel an, contribuind decisiv la dezvoltarea pieței de capital din România și la creșterea vizibilității Bursei de Valori București în rândul marilor investitori instituționali internaționali. Totodată, succesul ofertei a demonstrat încrederea acordată companiei de zeci de mii de investitori români și străini.

În cei trei ani de la listare Hidroelectrica și-a demonstrat capacitatea de a genera performanță într-un context de piață și hidrologic aflat într-o continuă schimbare. Astfel, în condițiile în care 2025 a reprezentat cel mai dificil an hidrologic din ultimele trei decenii, printr-o administrare prudentă a portofoliului și o adaptare eficientă la condițiile pieței, compania și-a menținut echilibrul operațional și comercial, confirmând reziliența modelului său de afaceri.

Acțiunea H2O a înregistrat o evoluție remarcabilă de la debutul bursier. La data de 3 iulie 2026, aceasta a atins un maxim istoric de 220 lei/acțiune, generând un randament total agregat de 141% pentru prețul ajustat cu dividendele distribuite în perioada 2023–2025.

Totodată, Hidroelectrica a devenit unul dintre principalii generatori de lichiditate ai Bursei de Valori București. Capitalizarea bursieră a companiei s-a dublat în perioada analizată, de la 46,7 miliarde lei la momentul listării la 98,9 miliarde lei la începutul lunii iulie 2026.

Interesul investitorilor pentru companie a continuat să crească. Numărul acționarilor a ajuns la aproximativ 57.000, în creștere cu 39% față de momentul listării, confirmând atractivitatea Hidroelectrica atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei individuali, din România și din străinătate.

În paralel, compania și-a consolidat standardele de guvernanță corporativă și dialog cu piața de capital, promovând o comunicare transparentă și predictibilă și respectând cele mai bune practici în relația cu investitorii.

În plan strategic, Hidroelectrica a continuat să își consolideze poziția prin investiții și proiecte cu impact pe termen lung. Achiziția UCM Reșița a reprezentat un pas important pentru dezvoltarea capabilităților interne în domeniul mentenanței și al inovării tehnologice, contribuind la creșterea eficienței operaționale a Grupului.

Ritmul investițiilor a cunoscut o accelerare semnificativă în ultimii ani

De la 206 milioane lei investiți în 2023 și 591 milioane lei în 2024, anul 2025 a marcat cea mai ridicată valoare investițională din istoria recentă a companiei, cu investiții totale de 781 milioane lei. Fondurile au fost direcționate către modernizarea și retehnologizarea activelor existente, continuarea proiectelor hidroenergetice, dezvoltarea capacităților de stocare, digitalizarea proceselor operaționale și pregătirea unor noi investiții în energie regenerabilă și soluții de flexibilitate.

Pentru anul 2026, Hidroelectrica a alocat un buget de investiții de 1,4 miliarde lei, cu 82% peste nivelul investițiilor realizate în anul precedent, reflectând angajamentul companiei pentru dezvoltare pe termen lung și consolidarea rolului său în tranziția energetică.

„Aniversarea celor trei ani de la listarea Hidroelectrica este un moment de reflecție, dar mai ales un angajament pentru viitor. Performanțele obținute în această perioadă confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri și capacitatea companiei de a crea valoare într-un mediu aflat în permanentă schimbare. Vom continua să investim accelerat în modernizarea infrastructurii, în dezvoltarea de noi capacități de producție și în tehnologii care să susțină flexibilitatea sistemului energetic, păstrând în același timp standardele ridicate de guvernanță și transparență pe care investitorii le așteaptă de la Hidroelectrica”, a declarat Dan Iulius Plaveti, CEO al Hidroelectrica.

Privind spre viitor, Hidroelectrica își reafirmă angajamentul de a rămâne principalul producător de energie verde din România și unul dintre cei mai importanți emitenți ai pieței de capital, continuând să investească în infrastructură, noi capacități de producție și soluții inovatoare care să contribuie la securitatea energetică și la tranziția către o economie sustenabilă.

La trei ani de la listare, Hidroelectrica demonstrează că performanța financiară, investițiile consistente, guvernanța corporativă și responsabilitatea față de acționari reprezintă fundamentele unei creșteri sustenabile și ale unei relații de încredere construite pe termen lung cu piața de capital.