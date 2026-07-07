Curs valutar BNR 7 iulie. Leul s-a apreciat față de dolarul american și francul elvețian

Bani ilustrativ / Foto: Agerpres

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de marți 7 iulie 2026.

Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, însă a crescut faţă de dolarul american.

Depreciere față de euro

Moneda naţională s-a depreciat marţi, față de euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2346 lei, în creștere cu 0,29 bani (0,06%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2317 lei.

Leul s-a apreciat față de dolarul american și francul elvețian

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5815 lei, în scădere cu 0,27 bani (-0,06%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,5842 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6771 lei, în scădere cu 1,08 bani (-0,19%), faţă de 5,6879 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, până la valoarea de 608,4601 lei, de la 610,5409 lei, în şedinţa precedentă.

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