Cele mai scumpe și cele mai ieftine țări din Europa. În România, viața costă de aproape două ori mai puțin decât media UE / FOTO: magnific.com @fabrikasimf

De la Islanda până la Macedonia de Nord, prețurile bunurilor și serviciilor de consum diferă semnificativ în Europa. Cele mai recente date publicate de Eurostat arată unde costă cel mai mult produsele și serviciile de zi cu zi și de ce simpla comparație a prețurilor nu oferă întotdeauna imaginea completă.

Același coș de cumpărături poate costa de aproape patru ori mai mult, în funcție de țara europeană în care te afli, notează Euronews. Dar care sunt cele mai scumpe state și cum pot fi comparate în mod corect?

Răspunsul vine din indicii nivelului prețurilor calculați de Eurostat. Aceștia compară costul bunurilor și serviciilor de consum din fiecare țară cu media Uniunii Europene.

Pe scurt, dacă același coș de bunuri și servicii costă, în medie, 100 de euro la nivelul Uniunii Europene, cât ar costa acel coș în fiecare stat?

Pentru ca analiza să fie reprezentativă, Eurostat își bazează calculele pe prețurile medii anuale pentru peste 2.000 de produse și servicii. Există două metode de măsurare a prețurilor. Prima ia în calcul doar cheltuielile efectuate direct de gospodării. A doua include și serviciile finanțate din fonduri publice, precum sănătatea și educația.

Acest articol utilizează indicatorul mai amplu, denumit Consum Individual Efectiv (AIC), pe care Eurostat îl consideră mai potrivit pentru comparațiile internaționale. Graficul include și indicatorul care măsoară cheltuielile de consum ale gospodăriilor populației (HFCE).

Un nivel al prețurilor de 100 corespunde mediei Uniunii Europene. Un scor peste 100 indică faptul că o țară este mai scumpă decât media europeană, iar un scor sub 100 arată că este mai ieftină.

Aceste date compară exclusiv nivelul prețurilor. Ele nu țin cont de nivelul veniturilor, ceea ce înseamnă că o țară cu prețuri mai mari nu este neapărat mai puțin accesibilă pentru locuitorii săi.

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Care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine țări?

În interiorul Uniunii Europene, diferențele sunt considerabile. Luxemburg ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpe state, în timp ce România are cele mai mici prețuri.

Prețurile de consum din Luxemburg sunt de aproximativ 2,5 ori mai mari decât cele din România.

Dacă sunt incluse și țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum și statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA), Islanda devine cea mai scumpă țară, iar Macedonia de Nord cea mai ieftină. În acest caz, diferența ajunge la 3,7 ori.

În linii mari, țările din Europa de Vest și Europa de Nord au cele mai ridicate niveluri ale prețurilor, în timp ce statele din Europa Centrală și de Est rămân cele mai accesibile.

Prețuri și venituri: imaginea completă

Islanda este cu 83,7% mai scumpă decât media Uniunii Europene, iar Elveția cu 81%.

„Datele ar trebui citite întotdeauna împreună cu veniturile. Ceea ce contează pentru nivelul de trai nu este dacă prețurile sunt mari, ci ce poți cumpăra local cu un salariu. Puterea de cumpărare contează, nu doar prețul în sine”, a declarat profesorul Robert Inklaar de la Universitatea din Groningen pentru Euronews Business.

El a explicat că, de exemplu, Elveția pare o țară foarte scumpă, dar salariile sunt suficient de mari încât puterea de cumpărare este printre cele mai ridicate din Europa. Același nivel al prețurilor, raportat la un salariu mai mic, ar schimba complet percepția.

Danemarca (40,2%), Irlanda (39,6%) și Norvegia (38,4%) se află și ele printre cele mai scumpe țări din Europa, cu aproximativ 40% peste media Uniunii Europene. Suedia și Finlanda urmează în clasament, însă cu valori mai reduse. Prețurile sunt cu 28,4% mai mari în Suedia și cu 26,1% mai mari în Finlanda față de media UE.

În Țările de Jos, un coș de consum costă echivalentul a 120,4 euro, în Austria 119 euro, iar în Belgia 118,1 euro, pentru aceleași bunuri și servicii care în Uniunea Europeană au un preț mediu de 100 de euro.

Cum arată clasamentul marilor economii europene

Dintre cele mai mari patru economii ale Uniunii Europene, Germania este cea mai scumpă, cu prețuri cu 9,1% peste media UE. Spania este cu 8,9% mai ieftină, ceea ce înseamnă că același coș de cumpărături costă cu aproximativ 18 euro mai mult în Germania decât în Spania. Franța (106,4) este ușor peste media europeană, iar Italia (98) ușor sub această medie.

La capătul opus al clasamentului, prețurile sunt mult mai mici în mare parte din sud-estul Europei. În Macedonia de Nord, un coș care costă 100 de euro în medie în UE ar costa doar 49,7 euro, adică mai puțin de jumătate.

În Turcia ar costa 52,2 euro, urmată de Bosnia (55,7), România (58,9) și Bulgaria (60). Aceste țări sunt cu cel puțin 40% mai ieftine decât media Uniunii Europene. Muntenegru (61), Serbia (62,5), Albania (65,7), Polonia (71,1) și Ungaria (71,6) se numără și ele printre statele mai ieftine, cu prețuri cu cel puțin 25% sub media UE.

Țări mai ieftine decât media europeană sunt și Croația (76,3), Slovacia (81,4), Lituania (81,4), Cehia (82), Grecia (84) și Portugalia (85,3).

Ce determină diferențele de preț în Europa

„Cel mai important motiv pentru care prețurile diferă în Europa este faptul că salariile diferă, iar salariile sunt legate de productivitate”, a declarat Robert Inklaar pentru Euronews Business. „Unde lucrătorii sunt mai productivi, ei câștigă mai mult, iar aceste salarii mai mari se reflectă direct în prețul tuturor bunurilor și serviciilor produse și consumate local, cum ar fi o masă la restaurant, o tunsoare, o vizită la dentist, chiria sau serviciile de îngrijire a copiilor. Niciunul dintre aceste servicii nu poate fi importat, așa că prețurile lor urmează pur și simplu costurile locale cu forța de muncă”.

Inklaar subliniază că ar fi greșit să credem că acest lucru se aplică doar serviciilor. El explică faptul că și bunurile care par complet tranzacționabile, precum alimentele din supermarket sau articolele de îmbrăcăminte, includ o componentă locală importantă, cum ar fi magazinul, personalul, transportul și chiria spațiului comercial. Astfel, salariile locale se regăsesc și în prețul bunurilor, chiar dacă într-o proporție mai mică decât în cazul serviciilor.

Salariile nu sunt însă singurul factor.

El mai spune că distanța, distribuția, reglementările și frontierele adaugă costuri suplimentare, ceea ce face ca produsele identice să nu aibă prețuri identice în toate țările. Diferențele de TVA și alte taxe pe consum contribuie și ele la aceste variații.

„O comparație mai completă ar trebui să pună alături nivelul prețurilor și salariile sau venitul disponibil, ideal în termeni de putere de cumpărare, ținând cont în același timp de diferențele de curs valutar și de taxe”, a explicat el.

Profesorul Rainer Maurer, profesor emerit la Universitatea din Pforzheim, a subliniat că nivelurile de preț din statele membre ale Uniunii Monetare Europene arată o corelație pozitivă clară cu PIB-ul pe cap de locuitor.

Cu alte cuvinte, cele mai scumpe țări din Europa sunt, de regulă, și cele mai bogate. Prețurile ridicate merg adesea mână în mână cu venituri mai mari, motiv pentru care economiștii spun că nivelurile de preț trebuie analizate întotdeauna împreună cu puterea de cumpărare.