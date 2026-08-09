Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al lui Trump pentru Fâșia Gaza

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Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminică foaia de parcurs în 15 puncte propusă de Board of Peace, organismul susținut de președintele american Donald Trump pentru implementarea planului privind viitorul Fâșiei Gaza. Netanyahu a anunțat că Israelul nu va accepta retragerea armatei israeliene din teritoriu înainte ca Hamas să fie complet și efectiv dezarmat.

„Israelul respinge documentul în 15 puncte”, a declarat Netanyahu la începutul reuniunii săptămânale a cabinetului. Premierul israelian a precizat că armata nu se va retrage până când Hamas nu va fi „dezarmat cu adevărat”.

Netanyahu a explicat că, pentru Israel, dezarmarea nu înseamnă doar predarea unei părți dintre arme.

„Când spun că Hamas trebuie dezarmat, mă refer la armele grele, armele mai ușoare, toate armele”, a spus premierul, potrivit relatării publicate de The Times of Israel. El a insistat că Israelul cere o dezarmare reală, nu una pe care a descris-o drept „fictivă”.

Netanyahu: Israelul discută cu americanii, dar nu acceptă orice propunere

Premierul israelian a afirmat că guvernul de la Ierusalim discută în continuare cu Statele Unite despre rezervele pe care le are față de plan.

„Au idei; unele dintre ele ne sunt acceptabile, iar altele nu ne sunt acceptabile”, a spus Netanyahu, adăugând că Israelul își va susține poziția în cadrul negocierilor. El a precizat și că armata israeliană va continua să acționeze împotriva amenințărilor la adresa militarilor și cetățenilor israelieni.

Poziția anunțată duminică este importantă deoarece administrația Trump prezentase în urmă cu mai puțin de două săptămâni acordul privind dezarmarea Hamas drept un pas major către încheierea conflictului și trecerea la următoarea etapă a planului pentru Gaza.

Trump anunțase la sfârșitul lunii iulie că Board of Peace a ajuns la un acord privind „dezarmarea completă” a Hamas și a celorlalte grupări armate din Fâșia Gaza. Potrivit președintelui american, procesul urma să fie aplicat în etape, iar retragerea trupelor israeliene urma să avanseze pe măsură ce dezarmarea era realizată și verificată.

Ce prevede documentul în 15 puncte

Documentul respins acum de Netanyahu a fost publicat de Board of Peace la sfârșitul lunii iulie și stabilește pașii considerați necesari pentru aplicarea următoarei etape a acordului privind Gaza. Reuters, citat de Agerpres, relata la începutul lunii august că foaia de parcurs în 15 puncte urmărea să stabilească pașii finali pentru implementarea înțelegerii.

Planul pornește de la ideea că Hamas trebuie să renunțe la arme, iar controlul asupra Fâșiei Gaza trebuie transferat către o administrație palestiniană diferită de structurile Hamas. În paralel, urma să fie creat un mecanism internațional de securitate, iar procesul de dezarmare să fie verificat înainte ca retragerea israeliană să fie finalizată.

Una dintre problemele centrale este însă ordinea acestor acțiuni.

Israelul cere ca Hamas să fie dezarmat înainte de retragerea armatei. Hamas, în schimb, a transmis că Israelul trebuie mai întâi să oprească atacurile și să își retragă trupele, după care gruparea ar urma să predea armele unei noi administrații palestiniene.

Astfel, cele două părți susțin în principiu obiectivul dezarmării și al retragerii israeliene, dar nu sunt de acord asupra modului în care trebuie să înceapă procesul.