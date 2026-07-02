După 25 de ani, Carrefour își încheie activitatea în România. Mesajul transmis de CEO după vânzarea către frații Pavăl

Carrefour a explicat de ce a decis să vândă Carrefour România către frații Pavăl. Sursa foto: arhivă

Carrefour și-a încheiat oficial activitatea din România, după finalizarea vânzării operațiunilor către Pavăl Holding, compania de investiții a fraților Dragoș și Adrian Pavăl.

Carrefour își încheie prezența pe piața din România după mai bine de 25 de ani, odată cu finalizarea tranzacției prin care toate operațiunile locale sunt preluate de Pavăl Holding, compania de investiții deținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman.

Valoarea tranzacției este estimată la 823 de milioane de euro, fiind una dintre cele mai importante achiziții realizate în ultimii ani în retailul românesc. În urma acestei mutări, unul dintre cei mai mari comercianți de produse alimentare din România ajunge în proprietatea unui investitor cu capital românesc.

Mesajul conducerii Carrefour după finalizarea tranzacției

La încheierea procesului de vânzare, președintele și directorul general al grupului Carrefour, Alexandre Bompard, a transmis un mesaj de mulțumire echipelor din România pentru activitatea desfășurată în toți acești ani.

„Finalizarea vânzării Carrefour România marchează o altă etapă importantă în executarea revizuirii portofoliului nostru. Aș dori să transmit mulțumirile mele sincere tuturor echipelor noastre din România pentru munca lor remarcabilă și angajamentul neclintit de a servi clienții noștri de-a lungul anilor”.

Potrivit Profit.ro, oficialul a explicat că această decizie face parte din strategia companiei de a-și concentra investițiile și activitatea pe piețele considerate prioritare, respectiv Franța, Brazilia și Spania. Totodată, acesta a evidențiat rezultatele obținute de echipa Carrefour din România pe parcursul anilor.

Peste două decenii de dezvoltare pe piața românească

Retailerul francez și-a făcut intrarea în România în 2001, când a inaugurat primul hipermarket în cartierul Militari din București.

În perioada care a urmat, compania și-a extins constant rețeaua, ajungând în prezent la aproximativ 478 de magazine la nivel național. Portofoliul include hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și unități operate sub brandul Supeco.

Rezultatele financiare au confirmat dezvoltarea companiei, iar în 2025 cifra de afaceri a Carrefour România a depășit 15,5 miliarde de lei, consolidând poziția retailerului printre liderii comerțului alimentar din țară.

De-a lungul activității sale, Carrefour a colaborat cu numeroși producători români, iar pentru anumite categorii de fructe și legume de sezon aprovizionarea provenea integral de la furnizori locali. Strategia a contribuit atât la promovarea produselor românești, cât și la susținerea agriculturii autohtone.

Ce urmărește Pavăl Holding după preluare

Achiziția reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate până acum de Pavăl Holding în afara afacerii Dedeman și marchează extinderea grupului într-un nou domeniu al comerțului.

Dragoș Pavăl a explicat că evoluția Carrefour a fost urmărită cu interes de companie încă de-a lungul timpului.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. […] Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin.”

Noii proprietari au anunțat că intenționează să continue direcția de dezvoltare a companiei, să ofere stabilitate angajaților, să mențină colaborările cu furnizorii locali și să investească în modernizarea magazinelor și a experienței oferite clienților.

Ce efecte are schimbarea proprietarului

Vânzarea operațiunilor din România se înscrie în procesul amplu de reorganizare demarat de grupul Carrefour în 2025, strategie în cadrul căreia compania a renunțat și la activitățile desfășurate în alte state europene, inclusiv în Italia.

Pentru clienții din România, schimbarea acționariatului nu va produce modificări imediate în funcționarea magazinelor. Totuși, tranzacția marchează un moment important pentru piața locală de retail, prin transferul unuia dintre cele mai importante lanțuri comerciale din țară în proprietatea unui grup antreprenorial românesc, notează B1TV.

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