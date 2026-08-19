Nunta virală din Timișoara, între cârnații atârnați în copaci și o mașină cadou de 3 milioane de euro - VIDEO

Nunta virală din Timișoara, între cârnații atârnați în copaci și o mașină cadou de 3 milioane de euro

Nuntă mare la Timișoara, mare de tot.

Atât de mare încât imaginile de la petrecere au ajuns rapid pe TikTok, unde internauții au avut ce analiza. Și chiar au avut material: un tort cu zece etaje, muzică, dedicații, mașini de milioane de euro și cârnați atârnați în copaci. Pentru că, până la urmă, poți să ai Bugatti în parcare, dar tradiția e tradiție.

Mirele Bugatti a primit... un Bugatti

La un moment dat, invitații au avut motive serioase să lase ringul de dans și să se uite spre parcarea localului. Acolo se aflau mai multe automobile de lux, suficiente cât să te întrebi dacă ai ajuns la nuntă sau ai nimerit, din greșeală, la un salon auto.

Piesa de rezistență a fost un Bugatti Chiron standard, fabricat în perioada 2018-2019, care ar fi fost oferit mirilor drept cadou.

Și aici intervine detaliul care face povestea aproape prea bună ca să fie adevărată: pe mire îl cheamă Bugatti.

Așadar, Bugatti a primit un Bugatti. Probabil că alegerea cadoului nici nu a necesitat prea multe ședințe de familie.

Mașina este evaluată la aproximativ 3,15-3,3 milioane de euro și, la momentul în care fusese listată în Germania, avea mai puțin de 10.000 de kilometri la bord. Un cadou de nuntă ceva mai greu de pus în plic.

Până și culorile mașinii au povestea lor

Bolidul nu este spectaculos doar prin preț. Partea frontală este finisată în French Racing Blue, o nuanță emblematică pentru constructorul francez, în timp ce partea din spate este Nocturne Black, un negru lucios.

Grila frontală este complet neagră, cu ramă cromată, iar combinația dintre French Racing Blue și Nocturne este asociată cu identitatea sportivă a mărcii.

Pe scurt, o mașină suficient de spectaculoasă încât, în mod normal, să fie atracția principală oriunde apare.

Bugatti în parcare, cârnați în copaci

Pentru că, după ce ai văzut mașina de peste trei milioane de euro și tortul cu zece etaje, te-ai fi putut gândi că surprizele s-au terminat. Nu.

În imaginile de la eveniment apar și cârnați atârnați în copaci. Da, ați citit bine. Cârnați în copaci.

Contrastul este, probabil, imposibil de regizat mai bine: în parcare unul dintre cele mai exclusiviste automobile din lume, iar în decor produse tradiționale atârnate printre crengi.

Și, până la urmă, poate tocmai aici stă farmecul întregii povești. Poți să aduci un Bugatti de trei milioane de euro, poți să ridici tortul până aproape de tavan și poți să transformi parcarea într-un salon auto. Dar dacă vrei ca nunta să rămână cu adevărat în memoria internetului, se pare că mai trebuie ceva... Niște cârnați în copaci.

Mireasa a strălucit la propriu. Cristale cât să nu mai fie nevoie de reflectoare

Și pentru că vorbim despre o nuntă la care discreția nu pare să fi fost trecută pe lista de invitați, trebuie să ne oprim puțin și asupra rochiei de mireasă. Una care, evident, nu avea cum să treacă neobservată.

Mireasa a ales o rochie amplă, cu croială de prințesă și acoperită cu numeroase cristale. Mult volum, multă strălucire și suficiente detalii cât să devină una dintre piesele centrale ale întregului eveniment. Practic, o apariție desprinsă dintr-un basm, doar că unul în care bugetul pare să nu fi avut ultimul cuvânt.

Mirele, în schimb, a mers pe varianta clasică: costum negru și cămașă albă. Simplu, elegant și suficient de sobru încât să nu intre în competiție cu mireasa. Deh, era și de înțeles. Ea trebuia să fie în centrul atenției!

Zece etaje de tort

Nici tortul nu putea face notă discordantă. A avut nu mai puțin de zece etaje și a devenit, la rândul său, unul dintre punctele de atracție ale serii. La o asemenea nuntă, probabil că un tort obișnuit ar fi părut doar un desert.

Una peste alta, nunta a bifat aproape tot ce putea intra în categoria „grandios”: rochie de prințesă, cristale, bolizi, zece etaje de tort și artificii. Iar pentru nota aceea imposibil de confundat cu orice alt eveniment, să nu uităm, desigur, cârnații din copaci.