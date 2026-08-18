Furt din locuințe în Timișoara, de la medici și politicieni: Cinci persoane, reținute. Prejudiciu de 900.000 de euro

Cinci persoane au fost reținute în dosarul furturilor din locuințele unor medici și politicieni din Timișoara.

Printre victime se numără rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL de Timiş, Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, Cristian Oancea, dar şi un alt medic din judeţul Timiş. Unul dintre hoţi ar fi participat şi la jaful de la Oficiul Poştal 1 din Timişoara, când au fost furaţi banii de pensii, aproximativ 2 milioane de euro. În toate jafurile din locuințe a fost implicat și un polițist, iar prejudiciul se ridică la 900.000 de euro.

”Astăzi, 18.08.2026, au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor periurbane, la locuinţele mai multor persoane implicate în comiterea unor infracţiuni de furt calificat prin violare de domiciliu, fapte prin care a fost cauzat un prejudiciu total estimat la peste 900.000 de euro. Printre persoanele vătămate se regăsesc mai multe persoane din municipiul Timişoara, inclusiv medici, politicieni şi alte persoane publice, ale căror locuinţe au fost vizate în mod repetat de gruparea infracţională", a transmis, marţi seară, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Surse judiciare, citate de news.ro, au precizat că între victimele jafurilor se află rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL de Timiş, Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara, Cristian Oancea, dar şi un alt medic din judeţul Timiş.

Polițist de la IPJ Timiș, implicat

În furt, au fost implicaţi un poliţist, dar şi un bărbat care a participat la jaful de la Oficiul Poştal nr. 1 din Timişoara.

”Totodată, s-a stabilit că un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş ar fi sprijinit comiterea acestor infracţiuni prin furnizarea de informaţii nedestinate publicităţii. Faţă de acesta, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi reţinerea pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunii de folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Pe parcursul cercetărilor s-a reţinut că în comiterea acestor infracţiuni a fost implicat şi un inculpat care a fost deja trimis în judecată şi condamnat în primă instanţă în dosarul penal privind furtul comis la Oficiul Poştal 1 Timişoara, cauză în care prejudiciul a fost de aproximativ 2 milioane de euro”, se arată în comunicat.

În urma percheziţiilor au fost descoperite mai multe sume de bani şi bunuri despre care există suspiciunea că provin din furturile din locuinţe.