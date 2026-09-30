Nicușor Dan nu este obligat să declanșeze alegerile anticipate după eșecul Guvernului Mureșan. Augustin Zegrean: În Constituție scrie "Poate"

Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, și Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale, spun că președintele României, Nicușor Dan, nu este obligat să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate după ce Guvernul Mureșan a picat miercuri la votul de încredere.

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, și Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale, au explicat de ce președintele României, Nicușor Dan, nu este obligat să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate după ce Guvernul Mureșan a picat miercuri la votul de încredere.

Precizările celor doi vin după ce Siegfried Mureșan, cea mai recentă nominalizare pentru funcția de premier, a obținut doar 182 de voturi din cele 233 necesare pentru învestire. Înainte de Mureșan, Nicușor Dan a mai făcut alte două nominalizări pentru funcția de prim-ministru: Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Europarlamentarul Eugen Tomac s-a retras înainte de a ajunge în fața Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate în jurul său, iar liberalul Veștea a obținut 189 de voturi "pentru" și 23 "împotrivă", picând astfel la votul de încredere.

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR: Șeful statului poate numi în continuare un număr nedefinit de candidați

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a explicat acum că Nicușor Dan nu este obligat să declanșeze alegeri anticipate deoarece în Constituția României scrie că președintele "poate" dizolva Parlamentul, nu că are această obligație.

"Președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul, în Constituție scrie „Poate”. Prin urmare, șeful statului poate numi în continuare un număr nedefinit de candidați, până când unul dintre aceștia reușește să adune majoritatea necesară", a declarat Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, pentru Digi24.

Petre Lăzăroiu: Nominalizările făcute până acum s-au bazat pe ceea ce au spus partidele

La rândul său, Petre Lăzăroiu, a spus că în timpul mandatului său la Curtea Constituțională s-a judecat o speță care clarifică această situație.

"Președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul. În Legea Supremă se specifică clar că după al doilea vot, acesta "Poate", nu înseamnă că este și obligat. Ar însemna să ne batem joc de Constituție să-l obligăm pe Nicușor Dan să dizolve Parlamentul.

Totodată, fostul judecător CCR a explicat că dacă președintele face desemnări "neserioase" pentru funcția de premier, cei interesați pot sesiza Curtea Constituțională a României, dar a susținut că nu este cazul lui Nicușor Dan deoarece "nominalizările făcute până acum s-au bazat pe ceea ce au spus partidele"

"El (Nicușor Dan nr.) trebuie să demonstreze că a făcut tot ce-i stă putere și n-a putut. Ar fi o mare pierdere să declanșeze acum alegeri anticipate. Curtea a dat niște decizii, printre care și una prin care spune că cei interesați pot veni cu o sesizare, dacă președintele face nominalizări neserioase. Or, nominalizările făcute până acum s-au bazat pe ceea ce au spus partidele", a mai declarat Petre Lăzăroiu.

Reamintim că discuții despre posibilitatea sesizării CCR au apărut și în luna iunie, când Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte PNL, pentru funcţia de premier, fără să mai cheme partidele la consultări. Atunci, Tudorel Toader, fost judecător CCR, a explicat pentru DC News ce spune Constituţia în astfel de situaţii, dar şi cine poate sesiza Curtea Constituţială.

În ultimele luni, se discută tot mai mult despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, în contextul în care partidele nu reușesc nicicum să ajungă la un consens pentru formarea unui nou Guvern. Printre cei mai aprigi susținători ai acestui scenariu sunt cei de la AUR.