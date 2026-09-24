DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia

Joi, 24 septembrie 2026, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului lui Călin Georgescu din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală informează într-un comunicat de presă publicat pe site-ul instituției că la data de 24 septembrie 2026, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.

DIICOT mai precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Este vorba de casa lui Călin Georgescu din localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov.

Călin Georgescu, plasat sub control judiciar

Reamintim că marți, un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DIICOT privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu şi a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

La ieșirea din Tribunalul București, unde a fost așteptat de câteva sute de fani, Călin Georgescu a făcut declarații de presă.

„Și-n acest dosar sunt nevinovat. Sunt doar dosare instrumentate politic. În al doilea rând, faptele sunt lucruri încăpățânate și indiferent de dorințele unora, respectiv acestui sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul celor consemnate. Prin urmare, șahul greșeala așteaptă și se joacă până cade regele. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat și dați mulțumire pentru toate”, a spus Călin Georgescu la ieșirea de la Tribunalul București.