Bărbatul care a lovit, în 2025, un livrator din Bangladesh, condamnat cu suspendare

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Cosmin Tudoran, tânărul care în 2025 a lovit pe o stradă din Capitală un livrator din Bangladesh, a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Motivul invocat atunci de tânăr pentru agresiune a fost că livratorul ar fi un "invadator". Judecătoria Sectorului 2 a decis, în primă instanţă, condamnarea tânărului la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, dar şi 6 luni de închisoare pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Prin contopire şi adăugarea unui spor, au rezultat 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea, Cosmin Tudoran va trebui să presteze muncă în folosul comunităţii la DGASPC Sector 2 sau Sector 3 pentru 120 de zile de lucrătoare. El are de achitat livratorului daune morale de 3000 euro. Tânărul va urma şi un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări, şi va fi asistat de un medic specialist la alcătuirea planului terapeutic.

Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Infracţiunile de care este acuzat Cosmin Tudoran

Cosmin Tudoran este acuzat de două infracţiuni:

* lovire sau alte violenţe - constând în aceea că, la data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, Sector 2, din motive rasiale şi xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul ţării, tânărul a exercitat acte de violenţă fizică asupra unui livrator originar din Bangladesh, lovind-ul cu pumnul în zona feţei. Victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale;

* utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe - constând în aceea că, la data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont creat pe o platformă de socializare, Cosmin Tudoran a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă.

De la ce a pornit totul

Pe 26 august 2025, Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte "invadator" şi căruia îi cere să plece din România.

La câteva secunde după agresiune, Cosmin Tudoran este pus la pământ şi imobilizat de un poliţist aflat în timpul liber, Andrei Jianu - agent la Secţia 7.

"Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?", îl întreba tânărul pe poliţist, după ce a fost pus la pământ.

Tot atunci, livratorul din Bangladesh i-a spus agentului că vrea să cheme poliţia.

"Eu sunt poliţia", i-a răspuns poliţistul, replică devenită virală în spaţiul public.