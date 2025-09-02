Livratorul din Bangladesh, bătut pe stradă, trimite lunar acasă familiei în jur de 500 de euro. Cum trăiește în București

Tânărul livrator din Bangladesh, în vârstă de 28 de ani, agresat pe stradă, fără motiv, trăiește în București, alături de alți conaționali. Deși, după incident, i s-a recomandat un repaus mai lung, nu-și permite asta.

Tânărul din Bangladesh a fost lovit, pe stradă, de un alt tânăr, român, care l-a trimis la el acasă. Ismail Hossain are 28 de ani și se află de 4 luni în România, unde lucrează ca livrator. Înainte, a lucrat în Oman, timp de șase luni, tot ca livrator.

Atacatorul său, de 20 de ani, este arestat. Acesta din urmă și-a chemat mama adoptivă să-l apere, o femeie în vârstă care-și vede băiatul în fața unei situații critice. Femeia le-a spus jurnaliștilor că tânărul ”a muncit din liceu. Nu e un copil vagabond! A fost premiant! Dar nu e violent! Ăsta îşi dă şi cămaşa de pe el. Un copil mai milos decât acesta nu s-a pomenit!”. Cosmin, atacatorul livratorului, spune că a fost influențat în comportamentul său.

Ismail descrie momentul atacului: ”Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box, l-am întrebat `de ce mă ataci, de ce mă lovești`, moment în care mi-a răspuns `du-te în țara ta`”. În ciuda incidentului, livratorul din Bangladesh spune că nu poate sta două săptămâni, așa cum i-au spus medicii, nu ar avea bani să se întrețină sau să trimită familiei, acasă. ”Am în continuare tot respectul față de cetățenii români” afirmă Ismail, care ridică o problemă importantă, în interviul acordat pentru Europa Liberă: ”Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. La finalul unei luni bune, un livrator economisește 500 de euro, pe care-i trimite acasă, familiei. Ismail, la 28 de ani, are în grijă părinți, frați, surori și soție. În România, el locuiește într-o cameră din zona Pieței Obor din București, alături de alți nouă asiatici, și ei tot livratori în Capitală.

