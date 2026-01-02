€ 5.0985
DCNews Vremea Ploaie îngheţată în mai multe zone! Freezing rain e unul dintre cele mai periculoase fenomene pentru trafic
Data publicării: 17:38 02 Ian 2026

Ploaie îngheţată în mai multe zone! Freezing rain e unul dintre cele mai periculoase fenomene pentru trafic
Autor: Anca Murgoci

prognoza-anm-pe-urmatoarele-doua-saptamani--vremea-pe-regiuni_78035100 FOTO: Freepik @rednose92
 

Ploaie îngheţată în mai multe zone din Oltenia!

În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), care este deosebit de periculos pentru trafic auto, iar drumarii intervin permanent pe drumurile afectate cu utilaje şi material antiderapant, însă efectul de ameliorare a condiţiilor de circulaţie este temporar, informează DRDP Craiova.

"Atenţie - Freezing Rain (ploaie îngheţată), fenomen meteo deosebi de periculos, vineri, 2 ianuarie, în mai multe zone din Oltenia. Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheaţă instantaneu la contactul cu carosabilul rece şi formează un strat de gheaţă invizibil, extrem de alunecos", avertizează Direcţia Regională Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Pericolele majore ale acestui fenomen sunt: carosabil "oglindă", greu de observat; aderenţă aproape inexistentă; distanţă de frânare mult mărită; risc ridicat de derapaje şi accidente, chiar şi la viteze mici.

"Drumarii intervin permanent cu utilaje şi material antiderapant, însă, în condiţii de freezing rain, efectul este temporar. Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă - gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor", se menţionează în informarea DRDP Craiova.

Recomandările pentru şoferi sunt: reduceţi viteza la minimum; păstraţi distanţă mare faţă de alte vehicule; evitaţi frânările şi manevrele bruşte; folosiţi frâna de motor; evitaţi deplasările neesenţiale; atenţie sporită pe poduri, pasaje, viaducte şi în zonele umbrite.

DRDP Craiova postează, pe pagina sa de Facebook, şi o hartă în care sunt indicate zonele din judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi Dolj care sunt afectate de fenomen.

ploaie
freezing rain
oltenia
