Globul, la extreme: Nordul îngheață sub ger și ninsori, în timp ce sudul e mistuit de incendii devastatoare FOTO/VIDEO

Locuitorii din partea de nord a globului cunosc episoade de iarnă autentică în această perioadă, vreme care a paralizat o bună parte a Europei. Bătrânul continent se confruntă cu mari căderi de zăpadă și cu temperaturi negative, în timp ce sudul global duce o luptă dificilă cu incendiile de vegetație.

Iarnă autentică în nordul global

Temperaturile extrem de scăzute și ninsoarea au determinat întreruperi ale energiei electrice în mai multe țări din Europa, între care Franța, Țările de Jos, Polonia, Germania, Cehia, Regatul Unit sau România. Sunt așteptate, în zilele următoare, temperaturi deosebit de reci și ger în toată țara.

Furtuna Goretti a oprit în loc Europa: mii de case și afaceri din nordul Franței și sudul Angliei au rămas fără curent electric, locuitorii confruntându-se cu întârzieri la transportul public după ce furtuna a adus vânturi puternice, ploi și zăpadă în regiune.

Peste 57.000 de persoane au rămas fără curent electric în sud-vestul Angliei, Midlands și Țara Galilor, potrivit National Grid, care administrează rețeaua de transport al energiei electrice, potrivit APnews.

Imagine de iarnă în Regatul Unit

Vânturile puternice provocate de furtuna Goretti au lovit și nord-vestul Franței în această săptămână. Deși nu au fost raportate pagube majore, aproximativ 380.000 de locuințe au rămas fără curent, potrivit operatorului național al rețelei electrice Enedis. Majoritatea întreruperilor s-au concentrat în regiunea Normandia. Și transportul feroviar a fost suspendat în nord-vestul Franței la finalul săptămânii, ca urmare a vremii extreme.

Imagine de iarnă, Paris, Franța

Și capitala Franței a cunoscut episoade de ninsoare și temperaturi scăzute, spre bucuria oamenilor care s-au obișnuit, în ultimii ani, cu ierni mai blânde. Deși locuitorii au întâmpinat probleme din cauza vremii, unele străzi din Paris s-au transformat în adevărate parcuri de distracții, devenind „pârtii de schi” și „patinoare” în aer liber.

Și nordul Germaniei s-a confruntat cu perturbări severe din cauza ninsorilor abundente și a vânturilor puternice, școlile fiind închise în orașe ca Hamburg sau Bremen, iar serviciile feroviare de lungă distanță au fost anulate. Și zborurile au fost anulate sau amânate pe aeroportul din Hamburg, în timp ce mai multe drumuri principale au fost paralizate, inclusiv la câteva sute de kilometri spre sud, în regiunea Frankfurt. Serviciul meteorologic german a avertizat vineri despre vânturi de tip „uragan” în zonele de-a lungul Mării Nordului și în sud-vest, și până la 15 centimetri de zăpadă în unele părți ale țării.

Imagine de iarnă în Hamburg, Germania

Nici Țările de Jos nu au „scăpat” de efectele vremii extreme: aeroportul Schiphol din Amsterdam a raportat sute de zboruri blocate la sol în această săptămână, în timp ce echipajele lucrau la curățarea pistelor și la dezghețarea avioanelor care așteptau să decoleze. Sute de zboruri au fost, de asemenea, anulate în Amsterdam, iar mai multă zăpadă a fost prognozată pentru restul săptămânii. Și sistemul feroviar olandez a fost în haos din cauza vremii, o parte dintre ele fiind amânate sau anulate, conform aol.

Imagine de iarnă în Țările de Jos

Zeci de imagini au devenit virale în Țările de Jos, cu oameni care alunecă pe străzile devenite ghețușuri, stârnind amuzamentul tuturor.

Sudul global, în luptă cu incendiile devastatoare

Între timp, sudul global se confruntă cu incendii de vegetație scăpate de sub control. Flăcările au făcut ravagii în statul australian Victoria, distrugând locuințe și pârjolind întinderi vaste.

Au fost prognozate vânturi severe și temperaturi de până la 46 de grade Celsius pentru nordul statului Victoria, ceea ce înseamnă că orice incendiu activ este „de neoprit”, scrie Agerpres.

Temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în statul Victoria - a cărui capitală este Melbourne - iar vânturile fierbinți au creat condițiile propice multiplicării incendiilor de vegetație, așa cum s-a întâmplat în timpul „verii negre” de la sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020 în aceeași regiune.

Autoritățile australiene au declarat stare de catastrofă, sâmbătă, ca răspuns la incendiile devastatoare.

Sute de mii de hectare de vegetație au fost deja arse în zonă, o persoană căzând victimă, în timp ce 300 de case și clădiri au fost distruse în incendiile de vegetație care au devastat sud-estul țării, potrivit BBC.

Casă distrusă în incendiile de vegetație din Victoria, Australia. Sursa foto: Agerpres.

Unul dintre cele mai distructive incendii de vegetație a mistuit aproape 150.000 de hectare lângă Longwood, la 150 de kilometri nord de Melbourne, o zonă cu păduri seculare.

Trei persoane, printre care și un copil, care fuseseră date dispărute în timpul unuia dintre cele mai active incendii din acest stat, au fost găsite, a anunțat Allan.

Și Argentina se luptă cu flăcările. Cel puțin 3.000 de turiști au fost evacuați în sudul Argentinei, în această săptămână, din cauza numeroaselor incendii de vegetație care devastează mii de hectare în Patagonia, considerate cele mai grave fenomene de acest fel declanșate în regiune în ultimii 30 de ani.

Incendiu de vegetație în Patagonia, Argentina. Sursa foto: Agerpres

Starea de uscăciune a vegetației și temperaturile ridicate înregistrate în acest început de vară australă, combinate cu vânturile violente, au determinat Serviciul național de gestionare a incendiilor să decreteze, de marți până vineri, o alertă roșie privind riscurile de incendii în opt provincii și centrul și sudul Argentinei.

În lunile ianuarie și februarie din 2025, aproximativ 32.000 de hectare au fost devastate de incendii în Patagonia argentiniană.

Mai multe incendii de vegetație au făcut ravagii și în Africa de Sud. Peste 100.000 de hectare de teren au ars în provincia Western Cape, determinând evacuări.

Imagine cu efectele incendiilor de vegetație din Africa de Sud

Echipele de pompieri se luptă cu mai multe incendii și în provincia Eastern Cape, municipalitatea Kouga. Incendiile care cuprind părțile acestei provincii au loc chiar în timpul sezonului turistic estival de vârf din Africa de Sud și afectează destinații turistice importante. Premierul a cerut locuitorilor, vizitatorilor și tuturor participanților la trafic din zonele afectate să dea dovadă de vigilență maximă și să respecte cu strictețe directivele și instrucțiunile de evacuare emise de oficialii responsabili cu gestionarea dezastrelor, de serviciile de pompieri și de urgență și de agențiile de aplicare a legii desfășurate în diferitele focare de incendiu din provincie, potrivit thestar.

Citește și: Vremea în București. Meteorologii au actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală