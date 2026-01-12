€ 5.0887
|
$ 4.3702
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Vremea Ger și temperaturi de până la -19 grade în toată țara. ANM, prognoza meteo actualizată
Data actualizării: 10:29 12 Ian 2026 | Data publicării: 10:24 12 Ian 2026

Ger și temperaturi de până la -19 grade în toată țara. ANM, prognoza meteo actualizată
Autor: Iulia Horovei

vreme rece anm frig cod Prognoza meteo, actualizată de ANM. Sursa foto: Agerpres

ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada următoare, avertizând că temperaturile vor scădea drastic în noaptea de luni, 12 ianuarie, spre marți, 13 ianuarie.

 

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteorologică pentru zilele următoare.

Ger în toată țara, cu temperaturi de până la -19 grade

Luni, 12 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime în general între -8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, cu valori termice cuprinse în general între -19 și -7 grade. 

Marți, 13 ianuarie vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2...3 grade în sudul Banatului.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3...5 cm. Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40...50 km/h).

Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului

Cod Galben de ger

Este valabilă o atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mai mare parte a țării. Fenomenele vizate sunt așteptate luni, 12 ianuarie, ora 20:00, până marți, 13 ianuarie, ora 10:00.

Ger în toată țara. Sursa foto: ANM

Ger în toată țara. Sursa foto: ANM

În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte.

Citește și: Globul, la extreme: Nordul îngheață sub ger și ninsori, în timp ce sudul e mistuit de incendii devastatoare FOTO/VIDEO

De asemenea, ANM a emis o atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute, local ger în perioada 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte.

Ger și temperaturi scăzute. Sursa foto: ANM

Sursa foto: ANM

În intervalul menționat în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

Citește și: Vremea în București. Meteorologii au actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
ger
temperaturi scazute
meteo
prognoza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Acuzații de corupție în Cipru: Prima Doamnă a demisionat dintr-o organizație caritabilă, după apariția unui videoclip
Publicat acum 14 minute
Mai mulți români, dar și un britanic, arestați pentru proxenetism după ce ar fi exploatat tinere în UK
Publicat acum 17 minute
Șeful Rezervei Federale SUA, anchetat penal. Randamente mixte pentru titlurile de trezorerie
Publicat acum 22 minute
Dâmbovița turistică. Peste 300.000 de vizitatori în 2025
Publicat acum 26 minute
Vești pentru românii cu credite: Cât a ajuns ROBOR la 3 luni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 13 ore si 17 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 20 ore si 21 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close