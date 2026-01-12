Ger și temperaturi de până la -19 grade în toată țara. ANM, prognoza meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteorologică pentru zilele următoare.

Ger în toată țara, cu temperaturi de până la -19 grade

Luni, 12 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime în general între -8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, cu valori termice cuprinse în general între -19 și -7 grade.

Marți, 13 ianuarie vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2...3 grade în sudul Banatului.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3...5 cm. Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40...50 km/h).

Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului

Cod Galben de ger

Este valabilă o atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mai mare parte a țării. Fenomenele vizate sunt așteptate luni, 12 ianuarie, ora 20:00, până marți, 13 ianuarie, ora 10:00.

În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte.

De asemenea, ANM a emis o atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute, local ger în perioada 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte.

În intervalul menționat în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei și în zona de munte vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

