Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Data publicării: 18:45 31 Ian 2026

Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Autor: Iulia Horovei

vreme ger pomi Muguri de pomi înfloriți. Sursa foto: Agerpres

Gerul și temperaturile scăzute mențin culturile de toamnă și pomi-viticole în repaus vegetativ, spun meteorologii.

Speciile de câmp şi pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ pe întreg teritoriul agricol, în zilele următoare, în condiţiile în care va predomina un regim termic al aerului mai scăzut decât în mod obişnuit, care va favoriza producerea îngheţului la sol, şi vor cădea precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, dar şi mixte în aproape toată ţara, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 31 ianuarie - 6 februarie.

Citește și: Prognoza meteo până în 6 februarie: O veste bună și una rea. Urmează vreme deosebit de rece și ninsori

„În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în majoritatea zonelor de cultură. Deficite moderate de apă în sol se vor înregistra izolat în nord-vestul Banatului şi vestul Crişanei. În condiţiile agrometeorologice menţionate, speciile de câmp şi pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ, pe întreg teritoriul agricol. Pe ansamblu, starea de vegetaţie a culturilor de toamnă înfiinţate în perioada optimă se va prezenta bună şi medie, respectiv medie şi slabă la cele tardive, precum şi pe terenurile afectate de temperaturile scăzute din intervalele precedente”, spun specialiştii ANM.

Culturile de toamnă și plantațiile, sub repaus vegetativ

Potrivit acestora, ca urmare a procesului de îngheţ/dezgheţ la sol se va putea înregistra, totodată, fenomenul de „descălţare” al plantelor.

Sub aspect fenologic, cerealierele de toamnă (orz şi grâu) vor parcurge răsărirea, apariţia frunzei a treia şi înfrăţirea (10-100%), în majoritatea zonelor de cultură.

În funcţie de data semănatului şi condiţiile pedoclimatice, cultura de rapiţă va înregistra faza de formare a rozetei de frunze (7-11 frunze), cu o stare de vegetaţie pe ansamblu medie şi slabă.

În toate plantaţiile, la speciile pomicole şi viticole se va menţine stadiul de repaus vegetativ.

„În zilele fără precipitaţii, lucrările agricole specifice acestei perioade se vor desfăşura pe ansamblu în bune condiţii, acestea fiind sistate temporar doar pe terenurile unde condiţiile meteorologice vor fi nefavorabile”, conform ANM.

Recomandările specialiștilor

Recomandările de specialitate vizează: verificarea sistematică a viabilităţii plantelor la culturile de toamnă şi a mugurilor de rod în plantaţiile pomi-viticole; aplicarea de îngrăşăminte organo-minerale în vii şi livezi; eliminarea surplusului de apă pe terenurile unde se vor semnala excese şi băltiri la suprafaţa solului, prin efectuarea de rigole de scurgere.

În perioada 31 ianuarie - 6 februarie 2026, va predomina un regim termic al aerului mai scăzut decât în mod obişnuit, în majoritatea regiunilor agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între -17 şi 5 grade C, abaterile termice negative fiind de 1 - 10 grade C, în cea mai mare parte a ţării.

Temperatura maximă a aerului se va situa între -15 şi 7 grade C, în majoritatea zonelor de cultură.

Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între -20 şi 3 grade C pe întreg teritoriul agricol, valori favorabile producerii îngheţului la sol.

Sunt prognozate precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) în aproape toată ţara, acestea fiind însoţite de intensificări ale vântului, izolat cu aspect de viscol. Totodată, vor fi condiţii de producere a ceţii, local asociată cu depunere de chiciură, notează Agerpres.

Citește și: EXCLUSIV Vremea în vara 2026. Când începe canicula. Va fi unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată

anm

anm
prognoza
agricultura
