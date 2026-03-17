Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear

De când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, lumea se află cu sufletul la gură, pe măsură ce tot mai multe țări sunt antrenate în conflict, în timp ce războiul dintre Ucraina și Rusia continuă să facă ravagii.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu insistă amândoi că atacurile au avut scopul de a elimina programul nuclear al Iranului, deși se spune că doar nouă țări din lume au acces la aceste arme terifiante, care ar provoca distrugeri masive oriunde ar fi folosite.

Rusia, Statele Unite, China, Franța, Regatul Unit, Pakistan, India, Israel și Coreea de Nord sunt țările despre care se știe că dețin arsenale nucleare și, având în vedere unii dintre liderii imprevizibili aflați la conducerea acestor țări, nu este de mirare că atât de mulți oameni sunt îngrijorați de posibilitatea utilizării lor, chiar și după consecințele îngrozitoare ale bombardamentelor de la Nagasaki și Hiroshima efectuate de SUA la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Desigur, pe măsură ce liderii mondiali continuă să se certe, publicul larg caută liniște și sfaturi cu privire la ce trebuie să facă în cazul în care o bombă nucleară ar lovi Regatul Unit.

Ghidul privind situațiile de urgență radiologică

Guvernul britanic a oferit câteva sfaturi clare și îndeamnă oamenii să urmeze pașii de a se întoarce acasă și de a rămâne înăuntru, cu ușile și ferestrele închise, până când li se va spune că este sigur să iasă.

„Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți dacă vi se spune că vă aflați în apropierea unei situații de urgență radiologică este să intrați în interior cât mai repede posibil și să rămâneți acolo. Închideți ușile și ferestrele și stați cât mai departe de pereții exteriori.

Dacă rămâneți în interior, vă reduceți expunerea la radiațiile din exterior. Opriți toate ventilatoarele și aparatele de aer condiționat și închideți toate ușile, ferestrele și orificiile de aerisire exterioare, acolo unde este posibil. Veți primi sfaturi cu privire la ce trebuie să faceți în continuare. Este posibil să fie necesar să rămâneți în interior timp de una sau două zile.

Urmăriți știrile și respectați recomandările oficiale publicate pentru a afla ce trebuie să faceți în continuare. Orice modificare a recomandărilor vă va fi comunicată prin surse oficiale, fie prin radio, televiziune, internet, rețelele de socializare sau prin intermediul poliției”, transmit autoritățile.

De ce atacă Statele Unite și Israelul Iranul?

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă (28 februarie) că SUA și Israelul au demarat „operațiuni militare de amploare” în Iran, după ce s-au auzit explozii în mai multe orașe din țară.

În urma unei concentrări semnificative a forțelor americane în regiune în ultimele săptămâni, Trump a declarat într-un videoclip postat pe Truth Social că „le vom distruge rachetele și le vom rade de pe fața pământului industria de rachete”.

Pe lângă sute de victime civile, inclusiv cel puțin 153 de persoane și copii, după ce un atac ar fi lovit o școală din Minab, s-a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma atacurilor cu rachete israeliene din jurul Teheranului.

Potrivit lui Trump, scopul atacurilor din acest weekend a fost acela de a „se asigura că Iranul nu va intra în posesia unei arme nucleare”.

Între timp, referindu-se la atacurile de represalii ale Israelului, ministrul apărării al acestei țări a declarat că obiectivul a fost acela de a „elimina amenințările la adresa Statului Israel”.

