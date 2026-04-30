Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595

DCNews Stiri Cuba Gooding Jr. a ajuns în România și cere sprijin pentru clinica de psihiatrie pediatrică de la Obregia
Data publicării: 10:49 30 Apr 2026

Cuba Gooding Jr. a ajuns în România și cere sprijin pentru clinica de psihiatrie pediatrică de la Obregia
Autor: Dana Mihai

Cuba Gooding Jr. a ajuns în România și cere sprijin pentru clinica de psihiatrie pediatrică de la Obregia Cuba Gooding Jr. a ajuns în România și cere sprijin pentru clinica de psihiatrie pediatrică de la Obregia

Actorul Cuba Gooding Jr. a ajuns la București pentru a susține construcția unei clinici de psihiatrie pediatrică la Spitalul Obregia, făcând apel la sprijin pentru finalizarea proiectului.

Actorul Cuba Gooding Jr. a ajuns la București pentru a susține un proiect important pentru copiii cu probleme de sănătate mintală, aflat în construcție la Spitalul Obregia. Vizita lui vine cu un mesaj simplu: este nevoie de sprijin pentru ca această clinică să fie dusă la capăt.

"Arată-mi banii, baby! De asta sunt aici, să atrag puţin atenţia asupra acestui proiect şi să se strângă banii. Trebuie să facem asta pentru copii", a spus Cuba Gooding Jr, actor.

Implicare și speranță pentru finalizarea proiectului

Prezent pe șantier, actorul a atras atenția asupra nevoii de donații și a vorbit despre importanța implicării, mai ales când este vorba despre copii. El și-a exprimat speranța că proiectul va fi finalizat și că va reveni la inaugurare.

Clinica de psihiatrie pediatrică va avea aproape 4.000 de metri pătrați și va oferi tratament pentru copii și adolescenți cu afecțiuni psihice și dependențe. Deși valoarea totală depășește 16,5 milioane de euro, încă mai este nevoie de aproximativ 10-11 milioane pentru finalizarea lucrărilor.

În același timp, o altă inițiativă prinde contur în Sectorul 3 al Capitalei, unde se dorește construirea unui complex spitalicesc modern. Zona, deși este cea mai populată din București, nu are în prezent un spital de urgență.

Un complex medical de amploare

Proiectul ar include mai multe unități medicale esențiale de la spital de urgență și pediatrie, până la maternitate și centre de recuperare sau tratament pentru adicții. Planul este ambițios: 350 de paturi, peste 1.000 de angajați și o investiție de aproximativ 350 de milioane de euro.

Pentru ca proiectul să devină realitate, este nevoie atât de finanțare, cât și de un teren potrivit și de studiile necesare. Inițiatorii speră ca, în următorii cinci ani, noul spital să fie gata și să poată primi primii pacienți.

Comentarii (1)

Nicolae Ștefan   •   30 Aprilie 2026   •   11:33

Bine ar fi dacă vreo persoană responsabilă ar investi într-o clinică la spitalul Obregia , destinată politicienilor și a celor din instituțiile de forță , justiție ... în tot ce înseamnă administrație , sănătate și învățămînt .

