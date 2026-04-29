DCNews Stiri Leviatan Group obține certificarea Best Managed Companies România, acordată de Deloitte
Data publicării: 07:47 29 Apr 2026

Leviatan Group obține certificarea Best Managed Companies România, acordată de Deloitte
Autor: DC News Team

Leviatan Group a obținut certificarea Deloitte Best Managed Companies, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale dedicate companiilor antreprenoriale performante, acordată de Deloitte România. Distincția confirmă maturitatea organizațională a grupului și capacitatea de a susține o creștere sănătoasă, bazată pe bune practici de management, strategie și guvernanță. 

Programul Best Managed Companies se derulează pe parcursul mai multor luni și evaluează companiile pe baza metodologiei internaționale Deloitte, un cadru riguros fundamentat pe patru piloni esențiali: strategie, resurse și inovație, cultură și angajament, guvernanță și aspecte financiare. 

Ajuns la cea de-a patra ediție, programul a stârnit interesul a peste 100 de companii. Dintre acestea, doar 30 au ajuns în etapa principală de analiză. Companiile selectate au cifre de afaceri de peste 25 de milioane de euro, sediul în România și acționari români sau echipe de management cu reședința în România.

„Anul trecut, am urmărit obținerea mai multor certificări internaționale, ca repere obiective care să ne ajute să înțelegem mai bine nivelul nostru de evoluție, atât pe plan național, cât și internațional, iar propunerea de a fi evaluați și certificați de Deloitte a venit ca o completare firească. Cred că antreprenorii români au nevoie de mai multă încredere pentru a continua să se dezvolte și să își extindă prezența pe piețele externe”, a declarat Cătălin Podaru, Fondator și CEO Leviatan Group.

În 2025 și 2026, Leviatan Group a fost desemnat Top Employer de către Top Employers Institute, certificare care reflectă angajamentul constant față de dezvoltarea oamenilor și a unui mediu de lucru performant. De asemenea, în 2026, grupul a obținut certificarea BSI Kitemark™ pentru BIM în proiectare, execuție și managementul securității informațiilor, ceea ce confirmă capacitatea grupului de a realiza proiecte de construcții la cele mai înalte standarde internaționale.

Certificarea Deloitte Best Managed Companies are o relevanță aparte în mediul de business, deoarece nu evidențiază doar rezultatele financiare, ci validează modul în care acestea sunt obținute – prin procese solide, leadership și viziune strategică. Pentru Leviatan Group, această distincție reprezintă atât o confirmare a direcției actuale, cât și un angajament de a continua dezvoltarea pe baze sustenabile, consolidându-și rolul de partener de încredere și promotor al excelenței în industria construcțiilor.

Despre Leviatan Group

Leviatan Group, format din companiile Leviatan Design, Ubitech Construcții, eConfaire Immersive Design și Copraag Entrepreneur, oferă servicii complete în domeniul construcțiilor, cu cele mai noi tehnologii. Cu o echipă de peste 280 de specialiști, Leviatan Group este un partener de încredere pentru dezvoltarea și livrarea de proiecte complexe la standarde internaționale.

