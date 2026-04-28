Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul bucureștean / foto în articol

Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul aglomerat din nordul Capitalei, după ce au rătăcit printre mașini și au fost observați de o femeie care a alertat autoritățile.

„Sunt mici, galbeni și pufoși. 10 bobocei de rață sălbatică!

Toți au fost salvați astăzi!

Rătăceau printre mașini, în trafic, în zona de nord a Bucureștiului. Pericolul era imens!

Ne-a sunat o binefăcătoare, am trimis rapid colegii de la #PolitiaAnimalelor. Din fericire, doamna apucase deja să-i prindă și să îi pună la adăpost de roțile mașinilor.

I-am transportat deja la partenerii noștri de la Fundaţia Visul Luanei pentru a-i îngriji așa cum trebuie. Până vor fi pregătiți să se descurce singuri în natură”, au transmis reprezentanții Poliției Locale a Municipiului București pe Facebook.

De asemenea, aceștia au transmis mulțumiri persoanei care s-a implicat în salvarea bobocilor și i-au îndemnat pe bucureşteni să sune la 021/9752 atunci când întâlnesc animale care au nevoie de ajutor.

