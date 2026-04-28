€ 5.0927
|
$ 4.3374
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0927
|
$ 4.3374
 
Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul bucureștean / foto în articol
Data actualizării: 11:41 28 Apr 2026 | Data publicării: 11:39 28 Apr 2026

Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul bucureștean / foto în articol
Autor: Elena Aurel

bobocei de rata Sursa foto: Freepik, @freepik

Zece boboci de raţă sălbatică au fost salvaţi din traficul bucureştean, potrivit Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti.

Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul aglomerat din nordul Capitalei, după ce au rătăcit printre mașini și au fost observați de o femeie care a alertat autoritățile.

„Sunt mici, galbeni și pufoși. 10 bobocei de rață sălbatică! 

Toți au fost salvați astăzi!

Rătăceau printre mașini, în trafic, în zona de nord a Bucureștiului. Pericolul era imens!

Ne-a sunat o binefăcătoare, am trimis rapid colegii de la #PolitiaAnimalelor. Din fericire, doamna apucase deja să-i prindă și să îi pună la adăpost de roțile mașinilor.

I-am transportat deja la partenerii noștri de la Fundaţia Visul Luanei pentru a-i îngriji așa cum trebuie. Până vor fi pregătiți să se descurce singuri în natură”, au transmis reprezentanții Poliției Locale a Municipiului București pe Facebook. 

De asemenea, aceștia au transmis mulțumiri persoanei care s-a implicat în salvarea bobocilor și i-au îndemnat pe bucureşteni să sune la 021/9752 atunci când întâlnesc animale care au nevoie de ajutor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politia locala
bucuresti
trafic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
