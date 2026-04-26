€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
Mașina poliției, atacată la o intervenție în București. Au fost chemați mascații în ajutor
Data publicării: 21:25 26 Apr 2026

Mașina poliției, atacată la o intervenție în București. Au fost chemați mascații în ajutor
Autor: Bogdan Bolojan

mascati_diicot_58361600 DIICOT

Mai multe persoane care au atacat o autospecială de poliţie în Sectorul 4, duminică, au fost identificate şi conduse la audieri, informează Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, în urma unui incident semnalat pe o stradă din Sectorul 4.

"Poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură liniştea publică, prin difuzarea de muzică la intensitate ridicată. În urma apelului, la faţa locului s-a deplasat, de urgenţă, un echipaj din cadrul Secţiei 26 Poliţie, iar în momentul intervenţiei, persoanele în cauză au devenit recalcitrante, provocând avarii autospecialei de poliţie, prin lovirea acesteia cu pietre şi alte obiecte dure", se arată într-o informare transmisă de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Au fost chemați "mascații" în ajutor 

Conform aceleiaşi surse, la faţa locului au intervenit, în sprijin, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmi, conflictul fiind aplanat fără a se înregistra alte incidente.

"În scurt timp, la faţa locului s-au adunat mai multe persoane, fără a manifesta un comportament agresiv faţă de forţele de ordine. În urma verificărilor efectuate, au fost identificate şi depistate mai multe persoane implicate în scandal, acestea fiind conduse la sediul subunităţii de poliţie, în vederea continuării cercetărilor", se mai menţionează în informare.

În urma incidentului, autospeciala de poliţie a suferit avarii la capota motor şi aripa din dreapta faţă. Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea tuturor celor implicaţi, precizează DGPMB.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politia
mascati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl. Unde erai când ai aflat de catastrofa nucleară?
Publicat acum 47 minute
Devine Galațiul zonă de risc? Ministrul Apărării: Performanța radarelor este limitată / Ce soluție a găsit MApN
Publicat acum 56 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Scorpion! Previziuni pentru 27 aprilie - 3 mai 2026
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Trump anunță că SUA nu mai trimit delegații la negocierile cu Iranul
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Mașina poliției, atacată la o intervenție în București. Au fost chemați mascații în ajutor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 4 ore si 30 minute
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
Publicat acum 13 ore si 48 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 16 ore si 18 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close