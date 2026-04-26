Mașina poliției, atacată la o intervenție în București. Au fost chemați mascații în ajutor

Poliţiştii au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, în urma unui incident semnalat pe o stradă din Sectorul 4.

"Poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură liniştea publică, prin difuzarea de muzică la intensitate ridicată. În urma apelului, la faţa locului s-a deplasat, de urgenţă, un echipaj din cadrul Secţiei 26 Poliţie, iar în momentul intervenţiei, persoanele în cauză au devenit recalcitrante, provocând avarii autospecialei de poliţie, prin lovirea acesteia cu pietre şi alte obiecte dure", se arată într-o informare transmisă de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Au fost chemați "mascații" în ajutor

Conform aceleiaşi surse, la faţa locului au intervenit, în sprijin, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmi, conflictul fiind aplanat fără a se înregistra alte incidente.

"În scurt timp, la faţa locului s-au adunat mai multe persoane, fără a manifesta un comportament agresiv faţă de forţele de ordine. În urma verificărilor efectuate, au fost identificate şi depistate mai multe persoane implicate în scandal, acestea fiind conduse la sediul subunităţii de poliţie, în vederea continuării cercetărilor", se mai menţionează în informare.

În urma incidentului, autospeciala de poliţie a suferit avarii la capota motor şi aripa din dreapta faţă. Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea tuturor celor implicaţi, precizează DGPMB.