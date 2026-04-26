Atac la Washington. Chirieac, analiza momentului

Potrivit informațiilor publicate de autorități și presa americană, atacatorul, identificat sub numele de Cole Tomas Allen, profesor și educator din California, a reușit să pătrundă în perimetrul de securitate al hotelului Hilton, fiind înarmat cu o armă de foc și alte obiecte periculoase.

Incidentul a declanșat evacuarea imediată a întregii conduceri americane aflate la eveniment, inclusiv Donald Trump, Melania Trump și J.D. Vance, toți fiind scoși din sală de echipele de protecție și conduși în zone securizate ale clădirii.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat evenimentul într-o intervenție la România TV, subliniind gravitatea situației și potențialul impact la nivel internațional.

„Se pare că ajungem să vedem din nou astfel de imagini. Americanii știu să împuște președinți, pentru că din păcate nu doar cu Donald Trump au încercat. Ne aducem aminte de Ronald Reagan, în 1981, care se afla tot în același loc, la Hiltonul de lângă Casa Albă, a plecat de acolo cu un glonț în domnia sa. Donald Trump a fost în Pennsylvania în 2024 în august și i-au ciupit urechea. A fost o chestiune de 2 milimetri, iar soarta Americii și a omenirii ar fi putut să arate complet diferit în momentul de față, să știți. Să nu uităm că a fost și incidentul de la Mar a Lago. Au găsit un individ în tufișuri, înarmat până în dinți, care îl aștepta pe președintele Trump lângă o gaură pe terenul de golf. Acum se întâmplă a treia oară. Având în vedere toate atacurile prin care a trecut, de la cele mediatice, procese, până la atentate este incredibil că este în continuare în picioare.

Slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă în actualul context internațional ar fi reușit așa ceva? Mai ales în condițiile în care America, pe plan intern, are mari probleme. Lupta dintre gruparea Soros și gruparea MAGA se joacă pe viață și pe moarte acolo mai mult sau mai puțin metaforic. Se folosesc toate mijloacele. Lumea e atât de agitată încât nu ai fi putut să găsești imediat vinovații dacă ar fi reușit atentatul. Cine ar fi fost în spatele lui? Unii ar fi spus ba rușii, ba chinezii, ba Soros, ceva ar fi fost. Poate chiar iranienii că sunt la modă acum, să zicem așa. Deci, nu este deloc în regulă ce se întâmplă acum. Instabilitatea asta din America se poate revărsa oricând în lumea întreagă", a spus Bogdan Chirieac.

