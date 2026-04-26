Cine sunt președinții americani, alături de Donald Trump, vizați de tentative de asasinare. Cum au scăpat

Tentativele de asasinare a președinților americani reprezintă pagini controversate din istoria Statelor Unite ale Americii, dar care evidențiază tensiunile politice interne. De-a lungul timpului, mai mulți președinți americani au fost ținte ale unor atacuri, unele fatale, altele eșuate. 6 președinți americani au fost vizați de tentative de asasinare, iar 4 președinți au murit.
Președintele Theodore Roosevelt a fost împușcat, în anul 1912, în timpul unei campanii electorale, însă a supraviețuit.
Franklin D. Roosevelt a fost și el vizat într-o tentativă de asasinat în anul 1933, înainte de a-și începe mandatul de președinte.
De asemenea, Harry S. Truman a fost ținta unui atac armat în anul 1950 de către naționaliști portoricani.
Un alt președinte american, Gerald Ford, a supraviețuit la două tentative de asasinat în anul 1975, ambele comise de femei.
Nu uităm și de cazul președintelui american Ronald Reagan, care a fost împușcat în anul 1981 de John Hinckley Jr. Însă Ronald Reagan a supraviețuit după o intervenție chirurgicală de urgență.
În zilele noastre, președintele american Donald Trump a fost vizat de mai multe tentative de asasinare în ultimii ani.
În iulie 2024 la miting în Pennsylvania, Donald Trump a fost împușcat și rănit ușor la ureche, chiar în timpul unui miting electoral. Atacatorul a fost neutralizat de Secret Service.
În luna septembrie 2024, în Florida, a avut loc un alt atac. Un suspect înarmat, ulterior condamnat pe viață, a fost descoperit lângă terenul de golf al lui Trump din West Palm Beach. Incidentul a fost văzut ca o tentativă de asasinat.
Însă cel mai recent incident s-a întâmplat la un eveniment din Washington, la Dineul corespondenților de la Casa Albă, organizat la un hotel de lux din Washington. Evenimentul a fost întrerupt din cauza unor focuri de armă din apropiere. Autoritățile investighează dacă a fost o tentativă de asasinare.
Președinți asasinați au fost următorii: Abraham Lincoln, împușcat în anul 1865 de John Wilkes Booth, la finalul Războiului Civil American; James A. Garfield, împușcat în anul 1881, mort câteva luni mai târziu din cauza infecțiilor; William McKinley, asasinat în anul 1901 de anarhistul Leon Czolgosz; John F. Kennedy, împușcat în anul 1963 la Dallas, într-unul dintre cele mai cunoscute asasinate din istorie.
de Anca Murgoci