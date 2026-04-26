Cine sunt președinții americani, alături de Donald Trump, vizați de tentative de asasinare. Cum au scăpat

Tentativele de asasinare a președinților americani reprezintă pagini controversate din istoria Statelor Unite ale Americii, dar care evidențiază tensiunile politice interne. De-a lungul timpului, mai mulți președinți americani au fost ținte ale unor atacuri, unele fatale, altele eșuate. 6 președinți americani au fost vizați de tentative de asasinare, iar 4 președinți au murit.

Încercări de asasinare eșuate. Președinții americani vizați de atacuri

Președintele Theodore Roosevelt a fost împușcat, în anul 1912, în timpul unei campanii electorale, însă a supraviețuit.

Franklin D. Roosevelt a fost și el vizat într-o tentativă de asasinat în anul 1933, înainte de a-și începe mandatul de președinte.

De asemenea, Harry S. Truman a fost ținta unui atac armat în anul 1950 de către naționaliști portoricani.

Un alt președinte american, Gerald Ford, a supraviețuit la două tentative de asasinat în anul 1975, ambele comise de femei.

Nu uităm și de cazul președintelui american Ronald Reagan, care a fost împușcat în anul 1981 de John Hinckley Jr. Însă Ronald Reagan a supraviețuit după o intervenție chirurgicală de urgență.

În zilele noastre, președintele american Donald Trump a fost vizat de mai multe tentative de asasinare în ultimii ani.

Cele mai cunoscute incidente, tentative de asasinare contra președintelui Donald Trump

În iulie 2024 la miting în Pennsylvania, Donald Trump a fost împușcat și rănit ușor la ureche, chiar în timpul unui miting electoral. Atacatorul a fost neutralizat de Secret Service.

În luna septembrie 2024, în Florida, a avut loc un alt atac. Un suspect înarmat, ulterior condamnat pe viață, a fost descoperit lângă terenul de golf al lui Trump din West Palm Beach. Incidentul a fost văzut ca o tentativă de asasinat.

Însă cel mai recent incident s-a întâmplat la un eveniment din Washington, la Dineul corespondenților de la Casa Albă, organizat la un hotel de lux din Washington. Evenimentul a fost întrerupt din cauza unor focuri de armă din apropiere. Autoritățile investighează dacă a fost o tentativă de asasinare.

Cine au fost președinții americani asasinați

Președinți asasinați au fost următorii: Abraham Lincoln, împușcat în anul 1865 de John Wilkes Booth, la finalul Războiului Civil American; James A. Garfield, împușcat în anul 1881, mort câteva luni mai târziu din cauza infecțiilor; William McKinley, asasinat în anul 1901 de anarhistul Leon Czolgosz; John F. Kennedy, împușcat în anul 1963 la Dallas, într-unul dintre cele mai cunoscute asasinate din istorie.