DCNews Stiri Cine sunt președinții americani, alături de Donald Trump, vizați de tentative de asasinare. Cum au scăpat
Data actualizării: 13:13 26 Apr 2026 | Data publicării: 13:11 26 Apr 2026

Cine sunt președinții americani, alături de Donald Trump, vizați de tentative de asasinare. Cum au scăpat
Autor: Andrei Itu

donald trump sua Sursa foto: Agerpres / Donald Trump

De-a lungul istoriei, mai mulți președinți americani au fost ținte ale unor atacuri, unele mortale, altele eșuate.

Tentativele de asasinare a președinților americani reprezintă pagini controversate din istoria Statelor Unite ale Americii, dar care evidențiază tensiunile politice interne. De-a lungul timpului, mai mulți președinți americani au fost ținte ale unor atacuri, unele fatale, altele eșuate. 6 președinți americani au fost vizați de tentative de asasinare, iar 4 președinți au murit.

Încercări de asasinare eșuate. Președinții americani vizați de atacuri

Președintele Theodore Roosevelt a fost împușcat, în anul 1912, în timpul unei campanii electorale, însă a supraviețuit.

Franklin D. Roosevelt a fost și el vizat într-o tentativă de asasinat în anul 1933, înainte de a-și începe mandatul de președinte.

De asemenea, Harry S. Truman a fost ținta unui atac armat în anul 1950 de către naționaliști portoricani. 

Un alt președinte american, Gerald Ford, a supraviețuit la două tentative de asasinat în anul 1975, ambele comise de femei.

Nu uităm și de cazul președintelui american Ronald Reagan, care a fost împușcat în anul 1981 de John Hinckley Jr. Însă Ronald Reagan a supraviețuit după o intervenție chirurgicală de urgență.

În zilele noastre, președintele american Donald Trump a fost vizat de mai multe tentative de asasinare în ultimii ani.

Cele mai cunoscute incidente, tentative de asasinare contra președintelui Donald Trump

În iulie 2024 la miting în Pennsylvania, Donald Trump a fost împușcat și rănit ușor la ureche, chiar în timpul unui miting electoral. Atacatorul a fost neutralizat de Secret Service.

În luna septembrie 2024, în Florida, a avut loc un alt atac. Un suspect înarmat, ulterior condamnat pe viață, a fost descoperit lângă terenul de golf al lui Trump din West Palm Beach. Incidentul a fost văzut ca o tentativă de asasinat.

Însă cel mai recent  incident s-a întâmplat la un eveniment din Washington, la Dineul corespondenților de la Casa Albă, organizat la un hotel de lux din Washington. Evenimentul a fost întrerupt din cauza unor focuri de armă din apropiere. Autoritățile investighează dacă a fost o tentativă de asasinare.

Cine au fost președinții americani asasinați

Președinți asasinați au fost următorii: Abraham Lincoln, împușcat în anul 1865 de John Wilkes Booth, la finalul Războiului Civil American; James A. Garfield, împușcat în anul 1881, mort câteva luni mai târziu din cauza infecțiilor; William McKinley, asasinat în anul 1901 de anarhistul Leon Czolgosz; John F. Kennedy, împușcat în anul 1963 la Dallas, într-unul dintre cele mai cunoscute asasinate din istorie.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Incendiu la un atelier auto din Satu Mare din cauza unei țigari aprinse aruncate la întâmplare
Publicat acum 24 minute
Vântul puternic deja face prăpăd, dar și victime în țară. Copaci căzuți, acoperișuri smulse și persoane rănite FOTO
Publicat acum 48 minute
Cine sunt președinții americani, alături de Donald Trump, vizați de tentative de asasinare. Cum au scăpat
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Proiect din Guvern: Ce se întâmplă cu programul ”Noua Casă” în 2026
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Altă dronă găsită în Tulcea, pe un câmp, duminică. MApN și SRI fac anchetă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 26 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO
Publicat acum 8 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Sfat pentru căsătorie
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Fiica lui Radu Cristescu era la cina corespondenților de la Casa Albă. Mesajul Tamilei Cristescu
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
