A fost condamnat la închisoare pe viață Ryan Routh, bărbatul care a încercat să îl asasineze pe Donald Trump în Florida

Un juriu a stabilit în septembrie 2025 vinovăţia lui Ryan Routh, care se ascunsese într-un tufiş, pe un teren de golf al lui Trump din West Palm Beach, pe 15 septembrie 2024, având un pistol-mitralieră cu care dorea să îl omoare pe candidatul republican la preşedinţia Statelor Unite, transmite Reuters.

Detectat de agenţii din Serviciul Secret ce îl protejau pe Trump, Routh a reuşit pe moment să fugă. A lăsat arma, însă a fost arestat ulterior.

Ryan Routh a fost condamnat şi pentru trei capete de acuzare de posesie ilegală de armă de foc, dar şi pentru obstrucţionarea unui agent federal atunci când a fost arestat.

De ce a venit Routh în Florida cu circa o lună înainte de tentativa de asasinare

Procurorii au dovedit în proces că Routh a sosit în Florida cu aproximativ o lună înainte de incident. El locuia într-un parking pentru camioane și urmărea deplasările şi programul lui Donald Trump. Avea şase telefoane mobile şi a utilizat nume false, ca să își ascună identitatea.

Ryan Routh a stat ascuns aproximativ zece ore în tufişul de unde intenţiona să tragă. Anchetatorii au găsit acolo, pe lângă armă, două bagaje cu armuri din plăci metalice, precum şi o cameră video îndreptată spre terenul de golf.

Routh s-a apărat singur, și-a concediat avocații

Condamnatul a pledat nevinovat. El şi-a concediat avocaţii şi a ales să se reprezinte singur, chiar dacă nu are pregătire juridică. În pledoaria de deschidere, a vorbit inclusiv despre originea omului şi colonizarea Vestului american, înainte de a fi oprit de judecătoarea Aileen Cannon.

Ea a pronunţat în cele din urmă sentinţa de condamnare, la Fort Pierce. Magistrata i-a atras atenţia să nu ia în derâdere instanţa.

A doua tentativă de asasinat care l-a vizat pe Trump

Tentativa lui Routh a fost a doua care l-a vizat pe Donald Trump înainte de a fi reales preşedinte pentru al doilea mandat, la patru ani după ce fusese învins în alegeri de Joe Biden.

Cu două luni înainte de atentatul nereuşit din Florida, un glonţ tras de un alt atacator l-a rănit uşor la ureche pe candidatul republican, care a transformat ameninţările cu moartea într-un subiect de campanie electorală, notează Agerpres.

