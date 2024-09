150.000 de dolari pentru oricine îl ucide pe Trump. A apărut scrisoarea lui Ryan Routh / foto în articol

Bărbatul despre care autoritățile spun că voia să-l ucidă pe Donald Trump, când acesta juca golf, la începutul acestei luni, în West Palm Beach, Florida, a scris anterior o scrisoare în care afirma că „aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump”, potrivit unui nou dosar al procurorilor federali, scrie CNN.

Un martor le-a spus anchetatorilor că Ryan Wesley Routh a lăsat acasă o cutie, cu câteva luni înainte, care „conținea muniție, o țeavă metalică, diverse materiale de construcție, unelte, patru telefoane și diverse scrisori”. După ce a aflat despre aparenta tentativă de asasinat, martorul a deschis cutia, conform dosarului.

Într-o scrisoare adresată „Lumii” se preciza: „Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar am eșuat. Am făcut tot posibilul și am avut tot curajul pe care puteam să-l am. Acum depinde de tine să termini treaba. Voi oferi 150.000 de dolari oricui poate termina treaba” (n.r. să-l ucidă pe Donald Trump).

Trump „a pus capăt relațiilor cu Iranul ca un copil și acum Orientul Mijlociu s-a destrămat”, se spune în scrisoare.

Routh, în vârstă de 58 de ani, a fost acuzat de două infracțiuni cu arme de foc săptămâna trecută, după ce ar fi fugit de la Trump International Golf Course. În acest caz ar putea fi aduse acuzații mai grave, pe măsură ce ancheta continuă.

Procurorii spun că un agent al Serviciului Secret a tras în Routh după ce a văzut o pușcă în stufărișul copacilor din apropierea locului unde Trump juca golf pe 15 septembrie.

În plângerea împotriva lui Routh, care citează informațiile de pe telefonul mobil, se spune că este posibil să fi stat la pândă aproape 12 ore pe terenul de golf. El a fost arestat după ce oamenii legii i-au văzut mașina pe o autostradă din apropiere.

Procurorii spun că Routh s-a aflat în zona terenului de golf al lui Trump și a reședinței Mar-a-Lago în mai multe zile înainte de a fi arestat și a căutat pe Google cum să călătorească din Florida în Mexic.

Routh avea, de asemenea, o listă scrisă de mână cu datele și locurile în care Trump a apărut sau era de așteptat să apară înaintea alegerilor prezidențiale din 2024.

Procurorii au scris că Routh a mers la West Palm Beach din Carolina de Nord pe 14 august. Datele telefonului mobil îl arată lângă reședința lui Trump Mar-a-Lago și terenul de golf „în mai multe zile și ore” între 18 august și 15 septembrie, ziua în care a fost arestat, spun procurorii.

În timp ce căutau mașina lui Routh, agenții au găsit șase telefoane mobile, dintre care unul includea „o căutare pe Google despre cum să ajungi din Palm Beach în Mexic”.

„Agenții au găsit și 12 perechi de mănuși; un permis de conducere din Hawaii pe numele lui Routh și un pașaport pe același nume”, se arată în dosar.

The DOJ released a letter written by Ryan Wesley Routh offering $150,000 to anyone who could 'finish the job' on President Trump.



The DOJ, which is trying to put Trump in prison, is now offering a bounty on Trump’s head by releasing this.



Why else would they release this? pic.twitter.com/r5u3RFBrIC