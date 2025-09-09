Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților

În Statele Unite a început procesul lui Ryan Routh, bărbatul reținut anul trecut sub suspiciunea că ar fi încercat să organizeze un atac asupra președintelui Donald Trump, în timpul campaniei electorale din 2024. Este vorba despre al doilea atac, cel de pe terenul de golf al liderului de la Casa Albă. Primele audieri au vizat selecția juraților la tribunalul federal din Fort Pierce, Florida, relatează agențiile dpa și Reuters.

Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a adresat celor prezenți la începutul procedurii, spunând: „Îmi pare rău că v-am adus pe voi toţi aici”. Potrivit ABC News, remarca a vizat disconfortul provocat juraților, care ar putea fi obligați să petreacă trei săptămâni în sala de judecată, nu acuzațiile pe care le are de înfruntat.

"Inculpatul a pledat 'nevinovat' în fața instanței și a ales să își asume propria apărare"

Inculpatul a pledat „nevinovat” în fața instanței și a ales să își asume propria apărare, renunțând la echipa de avocați. În septembrie 2024, Serviciul Secret l-a descoperit ascuns în vegetația de pe terenul de golf al lui Trump din West Palm Beach, având asupra lui o armă și plăci balistice. Deși nu a tras focuri, a fugit și a fost capturat ulterior. Ancheta a arătat că telefonul său mobil a stat în zonă aproape 12 ore, sugerând că suspectul pregătise minuțios acțiunea.

La scurt timp după incident, Departamentul de Justiție l-a pus oficial sub acuzare pentru tentativă de omor asupra unui candidat la președinție și pentru deținerea unei arme cu seria ștearsă. Dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare pe viață.

Tentativa din Florida a avut loc la doar câteva săptămâni după un alt atac, petrecut în Pennsylvania, când Trump a fost rănit la ureche în timpul unui miting electoral, iar agresorul a fost împușcat mortal de agenții de pază.

"Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar îmi pare foarte rău că v-am dezamăgit"

Cazul Routh este neobișnuit: el a refuzat apărarea profesionistă și a cerut, printre altele, să fie inclus într-un schimb de prizonieri cu Iran sau China. În plus, a trimis instanței documente prin care solicită să fie analizat „narcisismul” său și intenționează să își interogheze singur martorii. Totuși, are alături doi „avocați de rezervă” care îi pot oferi consultanță la nevoie. „Era din start ridicol să iau în considerare ca un străin oarecare care nu ştie nimic despre cine sunt eu să vorbească în numele meu”, a scris Routh judecătoarei Aileen Cannon. „Mai bine singur”, a adăugat el.

Judecătoarea Cannon, numită de Trump în primul său mandat, a mai gestionat și dosarul privind documentele clasificate găsite la reședința președintelui. Experții avertizează că opțiunea lui Routh de a se reprezenta singur aduce un grad ridicat de imprevizibilitate. „Dacă singurul său scop este să fie achitat, atunci probabil şansele sale scad”, a explicat Erica Hashimoto, profesor de drept la Universitatea Georgetown.

Apărarea dorește să aducă în fața juraților texte publicate anterior de inculpat, inclusiv o carte din 2023 în care își exprimă sprijinul pentru „omul de rând” și condamnă atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului, considerat de el parte dintr-o ofensivă globală împotriva democrației.

Procurorii pregătesc însă alte probe: o scrisoare lăsată de Routh unei cunoștințe, cu mesajul „Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar îmi pare foarte rău că v-am dezamăgit”, și reconstrucția momentului în care acesta și-ar fi instalat un „cuib de lunetist” pe terenul de golf, cu arma încărcată și poziționat în bătaia drumului pe care urma să treacă Trump, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: De la Casa Albă, direct în Rai. De ce vrea Trump să facă pace în Ucraina

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News