30 decembrie: Instaurarea Republicii, comemorare sau aniversare? O „serbare” din Rusia a ales data. Deputații erau plecați în concediu / video

Istoricii Tudor Vișan-Miu și Mihai Burcea au pregătit și lansat volumul de memorii al generalului Dumitru Dămăceanu, unul dintre participanții la insurecția din 23 august 1944. Volumul cuprinde amintirile generalului care a mers să semneze Convenția de Armistițiu la Moscova, a mers la Paris unde au fost negocierile de pace, după aceea a fost arestat în timpul regimului comunist și repus în diverse funcții. Volumul acesta vede lumina tiparului în 2025, la editura Corint, după ce a fost ținut deoparte de editurile comuniste până în 1989.

În data de 30 decembrie 1947, România a avut parte de unul dintre cele mai dramatice momente din istoria modernă. Sub presiunea comuniștilor și a Uniunii Sovietice, Regele Mihai I a fost forțat să abdice, iar monarhia a fost abolită în România. Tot în aceeași zi, a fost proclamată Republica Populară Română, ceea ce a marcat sfârșitul monarhiei constituționale și începutul dictaturii comuniste.

Istoricul Tudor Vișan-Miu a explicat că potrivit memoriilor generalului, schimbarea formei de guvernământ în data de 30 decembrie 1947 s-a făcut în grabă și fără respectarea cadrului legal. Dumitru Dămăceanu, care era deputat, nu a fost convocat la acea ședință a Parlamentului și a aflat de la radio despre eveniment, ceea ce arată o lipsă de cvorum. Istoricul este de părere că data nu a fost aleasă la întâmplare și că aceasta coincide cu sărbătorirea a 25 de ani de la fondarea URSS.

„Sunteți monarhist. Astăzi, 30 decembrie, e o aniversare a Republicii sau o comemorare a normalității în România?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Referitor la acest episod avem, într-una din versiunile târzii ale memoriilor - pentru că a existat un proces îndelungat de respingere pentru publicare a acestei lucrări - autorul se resemnează și își permite să dezvăluie și anumite detalii care nu ar fi putut să convină nimănui, și una dintre ele este chiar cum a trăit ziua de 30 decembrie 1947.

Era deputat din partea blocului partidelor democratice care forma guvernul și amintește un lucru care ne-a fost confirmat de fiica autorului, că nu a fost convocat la acea sesiune extraordinară a Parlamentului, a unui parlament unicameral, pentru schimbarea formei de guvernământ.

A mers la un spectacol de teatru și a aflat de la radio de evenimentul respectiv, ceea ce adaugă la ceea ce știm din alte surse, că respectiva adunare nu a avut cvorumul minim necesar pentru a fi o întrunire legală a Parlamentului, arătându-ne că nu a existat o preocupare pentru formă legală a acestui act de instaurare a Republicii Populare Române, decât poate în faptul că Regele Mihai a fost forțat să semneze acel act de abdicare, care a fost prezentat ca fiind o abdicare benevolă, o înțelegere din partea suveranului a schimbărilor sociale și politice ireversibile care făceau necesară instaurarea unui alt tip de regim.

Dar dincolo de tot ce s-a întâmplat a fost o grabă nejustificată, dacă nu aș fi remarcat un lucru. Nu am găsit o sursă care să menționeze explicit, dar nu cred că a fost întâmplător, că la 30 decembrie 1947 se împlineau și 25 de ani de la Tratatul de Fondare a URSS-ului”, a spus Tudor Vișan-Miu.



Era imposibil să fie convocați deputații în câteva ore

Istoricul Tudor Vișan-Miu a explicat că autoritățile nu puteau convoca rapid deputații în perioada Sărbătorilor de iarnă deoarece mulți nu se mai aflau în București.

„Adică au accelerat sau au ales această dată. Nu puteau să lase 1 ianuarie sau 2 ianuarie?”, a întrebat Val Vâlcu.

„A fost imposibil să convoace deputații între Crăciun și Anul Nou, așa, în câteva ore. Nu ar fi avut logistic cum, având în vedere că ei nu se mai aflau în București și există totuși aceste obiceiuri... Sigur nu era chiar 31, era 30, dar oamenii pleacă de sărbători”, a spus Tudor Vișan-Miu.

„Spuneți că s-au grăbit pentru că în statul hegemon era un moment aniversar...”, a spus Val Vâlcu.

„Presupun că da”, a spus Tudor Vișan-Miu la DC News.

