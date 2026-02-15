E scandal la Eurovision 2026! Antonio Pican și Wrs, acuzați privind modul în care au ajuns în finală

Cele două melodii au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial, la o diferență considerabilă față de celelalte trei rămase în cursa pentru calificarea în finală.

Interesul ridicat al fanilor pentru cele două piese și dorința de a oferi șansa de a reprezenta România la Eurovision celor care s-au detașat atât în preferințele juriului, cât și ale publicului, sunt argumentele care au convins organizatorii să suplimenteze locurile din finală cu încă un wild card. Astfel, publicul trimite două piese în ultimul act al Selecției Naționale în loc de una, așa cum fusese stabilit inițial.

Doar că Mihai Trăistariu spune că Eurovision s-a transformat în HORRORVISION, asta în condițiile în care se pot cumpăra vizualizări pe Youtube.

„HORRORVISION România 2026. Eurovision România scoate la bătaie un loc în finală... pe baza vizualizărilor făcute pe Youtube! Primii 10 au fost „aleși” de juriu. Ei știu cum i-au ales! Ei bine... ce s-au mai gândit „inventatorii noului Eurovision” din acest an... ?! Al 11-lea concurent să fie „votat” de public! Dar nu oricum... ci... pe baza vizualizărilor de pe Youtube. Care... se știe de când hău... că sunt cumpărate! Da, cu cardul! Exact cum auziți! „Noii artiști" sunt disperați să arate câte milioane de vizualizări au pe Youtube! Doar că... nu sunt reale! Sunt absolut fake!



Mă lași? Care public să voteze? Boții??? Care concurent să câștige? Care-și plătește mai multe vizualizări?!!! Of, Doamne... cum a ajuns acest Eurovision...!!! E de neînțeles această ediție pentru mine! Mă bucur enorm că m-am retras la timp și că n-am intrat în mocirla asta!!!



Mi se pare o mare inepție să transformi un concurs precum Eurovision România într-o competiție de... vizualizări cumpărate pe YouTube. Când criteriul devine numărul de view-uri, iar view-urile pot fi cumpărate, nu mai vorbim despre talent, emoție, voce sau piesă. Vorbim despre bugete de promovare dubioasă și statistici umflate artificial. Despre influenceri puși sau rugați să posteze, să sponsorizeze, să țină cu x sau y etc... Totuși... Ce treabă are asta cu talentul? Ce relevanță au vizualizările astea fake??? Hm... Eurovision Song Contest ar trebui să însemne muzică autentică, performanță live, personalitate artistică. Nu click-uri fake.

Dacă alegem reprezentantul României pe baza unor cifre care pot fi manipulate, atunci mesajul transmis este greșit: nu câștigă cel mai bun, ci cel care știe să umfle algoritmul. Publicul merită corectitudine! Artiștii merită o competiție reală! Nu bazaconii de tipul ăsta!!! Talentul nu se cumpără la pachet cu 100.000 de view-uri peste noapte. Atât am vrut să zic! Eurovision România... ai ajuns de tot râsul!



P. S.: Nu mai vorbesc că e scandal mare pe tot netul... că producătorii din juriu au piese în concurs! Iar producătorii din concurs colaborează cu cei din juriu de ani de zile! Ca la noi în juriu... la nimenea!”, a scris Mihai Trăistariu.

Piesele care au avut cele mai multe vizualizări din lista celor cinci – „Humans” și „All The Way” - au intrat în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate

Începând de joi, după anunțarea finaliștilor aleși de juriul de specialitate, până astăzi, publicul a putut viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile pentru a completa lineup-ul finalei: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican - „Humans”, Bogdan Medvedi - „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs - „All The Way”. Piesele care au avut cele mai multe vizualizări din lista celor cinci – „Humans” și „All The Way” - au intrat în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate.

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică:

Alejandro Zandes & Emil Rengle - „Bailando Solo”

Alexandra Căpitănescu - „Choke Me”

Antonio Pican - „Humans”,

Edward Maya x LavBbe x Costi - „Everybody Needs Somebody”

Emy Alupei - „Tili Bom”

HVNDS - „HVNDS - DOR”

Monica Odagiu - „Fereastră Pentru Un Orb”

Olivia Addams - „Croco”

Robert Lukian - „Fire to the lies”

Vanu - „Therapy Enemy”

Wrs - „All The Way”

Yguana - „Happy Birthday”

După etapa de astăzi, echipa Eurovision România va publica un nou playlist care va cuprinde integral fiecare dintre cele 12 piese calificate în finala Selecției Naționale pentru ESC 2026, pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial. Playlistul va rămâne disponibil public până la data de 4 martie 2026, ora 12:00.

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecției Naționale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Echipa este formată din Marieta Negru si Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Regulamentul concursului, precum şi mai multe detalii, pot fi accesate pe site-ul oficial, la adresa eurovisionromania.ro.

Pentru orice clarificări sau informații suplimentare, ne puteți trimite mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.