SUA pun în vânzare niște picături pentru ochi care corectează vederea fără a fi nevoie de ochelari. Are efect 10 ore

SUA vor pune în vânzare anul acesta niște picături pentru ochi care corectează vederea de aproape fără a fi nevoie de ochelari. Aceste picături pentru ochi îmbunătățesc vederea de aproape la persoanele cu prezbiopie timp de 10 ore, cu o singură aplicare pe zi.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat recent un nou medicament foarte promițător pentru tratamentul prezbiopiei, dificultatea de a vedea de aproape, care urmează să fie pus în vânzare în această țară înainte de sfârșitul anului.

Este vorba despre niște picături pentru ochi pe bază de aceclidină, denumite „Vizz”, și care aparțin companiei farmaceutice Lenz Therapeutics. Potrivit unui comunicat emis de companie, se preconizează că mostrele acestui medicament vor fi disponibile în Statele Unite începând din octombrie 2025, iar produsul comercial va fi disponibil pe scară largă la mijlocul trimestrului al patrulea al acestui an.

Promite să îmbunătățească vederea de aproape la persoanele cu prezbiopie timp de 10 ore, cu o singură aplicare pe zi, ceea ce ar putea reprezenta o „schimbare radicală” pentru milioane de persoane care suferă din cauza pierderii vederii asociate îmbătrânirii, transmite compania farmaceutică.

Aceclidina, substanța pe baza căreia este dezvoltat acest medicament, acționează prin contractarea pupilei, dar cu o stimulare minimă a mușchiului ciliar. Potrivit explicațiilor companiei, „Vizz” contractă mușchiul sfincter al irisului, ceea ce produce un efect stenopeic și reduce diametrul pupilei la mai puțin de 2 mm, mărind astfel profunzimea câmpului vizual pentru a îmbunătăți semnificativ vederea de aproape, fără a provoca o deviere miopică.

„Va fi o soluție foarte utilă atât pentru optometriști, cât și pentru oftalmologi, care vor putea acum să ofere un tratament pentru prezbiopie extrem de eficient și căutat, ce ar putea deveni imediat standardul”, a zis Marc Bloomenstein, cercetător clinic al „Vizz” de la Centrul Schwartz Laser Eye Care (Arizona, SUA).

Compania farmaceutică a precizat că, în primele două studii efectuate, „Vizz” a îndeplinit toate obiectivele propuse, demonstrându-și capacitatea de a îmbunătăți vederea de aproape în 30 de minute și cu o durată a efectului de până la 10 ore. Îmbunătățirea vederii a fost reproductibilă și constantă în ambele teste.

De asemenea, „Vizz” a prezentat o bună toleranță, fără a fi observate efecte adverse grave asociate tratamentului pe parcursul celor peste 30.000 de zile de administrare în cadrul celor trei studii „Clarity”. Cele mai frecvente reacții adverse raportate de participanți au fost iritația la locul de aplicare, vederea încețoșată și durerile de cap. Majoritatea reacțiilor adverse au fost ușoare, tranzitorii și s-au remis spontan, precizează compania farmaceutică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News