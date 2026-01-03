€ 5.0985
Mara Bănică a întinerit cu 15 ani. „Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?" FOTO înainte și după operație
Data publicării: 22:03 03 Ian 2026

Data publicării: 22:03 03 Ian 2026

Mara Bănică a întinerit cu 15 ani. „Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?" FOTO înainte și după operație

Autor: Ioana Dinu
Autor: Ioana Dinu

mara-banica- Mara Bănică
 

Mara Bănică are 50 de ani.

Dar nu-i dai mai mult de 35 de ani. De ce? Pentru că s-a lăsat pe mâna unui medic care efectiv i-a șters ridurile. Jurnalista a explicat de ce a apelat la lifting facial.

Mara Bănică, fotografie înainte de operație

„Hai ca la inceput de an 2026 m-am hotarat sa raspund astora pe care de obicei ii blochez. O fac la fiecare postare. Mereu am cate una, ca-n general sunt femei (culmea!) care mi lasa comentarii de genul “noroc cu chirurgul”, “esti plina de operatii” etc.


Pe mine nu ma ating comentariile astea. Ma doare-n cot, practic. Femeile care scriu asta o fac din doua motive: invidie sau prostie. Cred ca sunt un exemplu de lifting facial reusit.


Si hai sa va spun cum am ajuns aici. Am nascut la 46 de ani, dupa niste eforturi imense, atat psihice cat si fizice. Cand fetita mea a implinit 8 luni, omul pe care l-am iubit cel mai mult pe lumea asta, tata, a murit.


Cred ca durerea, plansul si amaraciunea mi s-au intiparit pe chip, asa incat, pe la vreo 6 luni de la moartea tatei, cand m-am uitat in oglinda, am vazut o femeie pe care n-o stiam: asprita, trista, imbatranita, parca lacrimile sapasera sant sa poata curge.


Am cautat si rascautat medici. Multi gargaragii, sarlatani, necunoscatori. Am ales un nebun (mi-a devenit prieten bun), ne-am targuit ca la piata (ca sa stie aceleasi carcotase ca nu-mi vand sanatatea pe barter-i-am platit serviciile) si am facut aceasta interventie. Inainte, mi-a topit tot ce insemna acid hialuronic din pometi, barbie, buze si pe unde mai aveam.


Sunt fericita ca mi-a redat stralucirea pe care o pierdusem, fie si asa, cu bisturiul. Care e problema voastra, doamnelor? Unde e? De asta nu puteti dormi noaptea? Era mai bine sa fi spus ca m-am apucat de yoga? De mancat leustean si ca mi-a crescut nivelul de colagen?


Puteam sa aleg sa nu spun. Am facut-o, pentru ca dupa mine, multe femei de aici, din lista mea, m-au rugat sa le recomand medicul.


Si pentru ca-n viata mea nu mi-a fost rusine cine sunt, las aici ultima poza (cea medicala) de dianinte de operatie. Alaturi de ea, fotografia facuta cand am iesit din sala. O fac pentru ca pot! Si pentru ca indiferent ce sau cine comenteaza, eu sunt Mara Banica. Pe mine ma defineste curajul”, a scris Mara Bănică.

Mara Bănică

