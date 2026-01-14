€ 5.0897
Data actualizării: 22:31 14 Ian 2026 | Data publicării: 22:30 14 Ian 2026

Anamaria Prodan, vacanță de vis în Caraibe. Impresara face senzație în costum de baie
Autor: Darius Mureșan

anamaria prodan Foto: instagram

Anamaria Prodan surprinde internetul din Caraibe. La 53 de ani, impresara face senzație într-un costum de baie, direct din Republica Dominicană.

 

La 53 de ani, Anamaria Prodan demonstrează că stilul, încrederea și forma fizică nu țin cont de cifre. O singură fotografie postată din Republica Dominicană a fost suficientă pentru a aprinde rețelele sociale.

Vacanță de lux, siluetă și mai „deluxe”

Aflată în Republica Dominicană pentru un nou proiect TV, Anamaria Prodan a publicat recent o imagine care a atras instant atenția fanilor. Îmbrăcată într-un costum de baie negru, decupat, impresara își etalează silueta tonifiată și o atitudine plină de siguranță.

Fotografia, realizată sub soarele tropical, a strâns rapid mii de reacții și comentarii. Internauții au remarcat nu doar formele impecabile, ci și naturalețea cu care vedeta se afișează, fără complexe, la 53 de ani.

Din lumea fotbalului, în inima junglei

Cunoscută drept una dintre cele mai influente femei din sportul românesc, Anamaria Prodan a reușit să se impună într-un domeniu dominat de bărbați. În prezent, aceasta face parte dintr-un proiect inedit al postului Antena 1, filmat chiar în Caraibe.

Alături de Raluca Bădulescu, impresara apare în emisiunea Povești din junglă, un format care aduce telespectatorilor culisele și poveștile din spatele celebrului reality-show Survivor.

Dincolo de aparițiile spectaculoase, Anamaria Prodan s-a declarat cucerită de locurile exotice în care se află. Vedeta le-a arătat urmăritorilor casa în care este cazată și peisajele sălbatice din jur.

„Suntem în Republica Dominicană, pe un râu care intră în inima junglei. O să arăt un filmuleț de vis. Peisajele îți taie respirația”, a transmis impresara pe Instagram.

„Relaxare aproape de junglă. Zilnic de la ora 18 ,transmit la secundă cu ce se ocupă concurenții @survivorromania.oficial”, a mai scris vedeta. 

anamaria prodan
caraibe
