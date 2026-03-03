În imagini se poate observa o intervenție la rețeaua de apă, însă modul în care sunt realizate lucrările i-a făcut pe mai mulți localnici să vorbească despre „lucrări gen Dorel”, expresie folosită frecvent atunci când apar suspiciuni privind calitatea execuției.

„Așa se repară în 2026?”



Cei care ne-au dat videoclipul au zis că intervenția ar fi fost realizată în grabă, fără o finisare adecvată a zonei afectate. Mai mulți buzoieni se plâng că astfel de situații nu sunt izolate.



„Plătim apă scumpă, dar lucrările arată ca în anii ’90. Arată de zici că suntem în Ucraina și ne-au bombardat rușii. Nu se poate să lași așa în urma ta. Au făcut prăpăd, au distrus și trotuarul. Nu așa se lucrează... E bătaie de joc. Zici că au lăsat tranșee în urma lor. Sunt gropi de zici că a dat Putin cu bomba. Cine i-o angaja pe ăștia să lucreze așa?!”, ne-a spus un buzoian.

Lucrările au fost executate pe Strada Spiru Haret din Buzău.



Nemulțumiri mai vechi



Compania de Apă Buzău s-a mai aflat în atenția publică în trecut, în urma unor reclamații legate de avarii frecvente, carosabil afectat după intervenții sau întârzieri în remedierea problemelor.

Iată cum arăta părculețul de lângă blocuri înainte ca muncitorii să facă dezastru în urma lor:

Și imagini de acum: