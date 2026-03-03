€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Social Compania de Apă, lucrări gen Dorel la Buzău. Sunt gropi de zici că a dat Putin cu bomba / video + foto
Data publicării: 14:50 03 Mar 2026

EXCLUSIV Compania de Apă, lucrări gen Dorel la Buzău. Sunt gropi de zici că a dat Putin cu bomba / video + foto
Autor: Anca Murgoci

Unknown-5

Un clip filmat în Buzău a stârnit reacții ironice și critici la adresa Companiei de Apă Buzău.

În imagini se poate observa o intervenție la rețeaua de apă, însă modul în care sunt realizate lucrările i-a făcut pe mai mulți localnici să vorbească despre „lucrări gen Dorel”, expresie folosită frecvent atunci când apar suspiciuni privind calitatea execuției.

VEZI ȘI: Un singur detectiv particular în Buzău în ultimii doi ani. Meseria care ar putea degreva Poliția 


„Așa se repară în 2026?”


Cei care ne-au dat videoclipul au zis că intervenția ar fi fost realizată în grabă, fără o finisare adecvată a zonei afectate. Mai mulți buzoieni se plâng că astfel de situații nu sunt izolate.


„Plătim apă scumpă, dar lucrările arată ca în anii ’90. Arată de zici că suntem în Ucraina și ne-au bombardat rușii. Nu se poate să lași așa în urma ta. Au făcut prăpăd, au distrus și trotuarul. Nu așa se lucrează... E bătaie de joc. Zici că au lăsat tranșee în urma lor. Sunt gropi de zici că a dat Putin cu bomba. Cine i-o angaja pe ăștia să lucreze așa?!”, ne-a spus un buzoian.

Lucrările au fost executate pe Strada Spiru Haret din Buzău.


Nemulțumiri mai vechi


Compania de Apă Buzău s-a mai aflat în atenția publică în trecut, în urma unor reclamații legate de avarii frecvente, carosabil afectat după intervenții sau întârzieri în remedierea problemelor.

Iată cum arăta părculețul de lângă blocuri înainte ca muncitorii să facă dezastru în urma lor:

buzău

Și imagini de acum:

buzău

buzău

buzău

buzău

buzău

buzău

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

buzau
compania de apa
ucraina
rusia
bombardamente
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Wizz Air, informații importante pentru călătorii din Orientul Mijlociu
Publicat acum 8 minute
Surpriză la Moscova: Ambasadorul Israelului explică de ce refuză Rusia și țările BRICS să ajute militar Iranul
Publicat acum 9 minute
Donald Trump, anunțul momentul despre războiul cu Iranul
Publicat acum 16 minute
Iranul închide o rută maritimă vitală, ceea ce ar putea avea un impact major asupra lumii
Publicat acum 19 minute
Agresivitatea copiilor. Eșecul generației noastre? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Iranul amenință Europa, iar 30.000 de oameni fug din Liban
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Cum a fost posibil ca serviciile de intelligence să elimine 50 de lideri din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close