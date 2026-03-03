€ 5.0981
Urmărește dezbaterea live

 
Anunț privind „Miercurea sirenelor". De ce nu se vor mai auzi alarmele
Data actualizării: 12:04 03 Mar 2026 | Data publicării: 11:13 03 Mar 2026

Anunț privind „Miercurea sirenelor”. De ce nu se vor mai auzi alarmele
Autor: Anca Murgoci

bloc bloc

Anunț privind „Miercurea sirenelor”! De ce nu se vor mai auzi alarmele?

Este vorba doar despre o amânare a exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”.

Miercuri, 4 martie, ar fi trebuit să se desfășoare exercițiul național. Conform planului inițial, între orele 10:00 și 11:00, autoritățile trebuiau să testeze sistemele de alarmare publică din întreaga țară.

În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”.


„Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.


Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.


Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol.


Exercițiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine. Ele au un rol clar: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.


Prin urmare, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc.


În perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activități să se desfășoare în condiții de claritate, înțelegere și eficiență.


Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme.
Protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă”, a transmis DSU.

Cum a fost posibil ca serviciile de intelligence să elimine 50 de lideri din Iran 

Data de 4 martie este una de comemorare a victimelor cutremurului devastator din 1977, când peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, iar mii au fost rănite.

În calendarul protecției civile, această zi subliniază importanța informării și pregătirii cetățenilor pentru evenimentele seismice, precum și necesitatea respectării măsurilor de autoprotecție.

4 martie reprezintă, totodată, momentul de încheiere al „Săptămânii Protecției Civile”, perioadă dedicată exercițiilor, simulărilor și activităților educative menite să consolideze reziliența comunitară.

Protecția civilă reprezintă o componentă fundamentală a sistemului național de securitate, având ca obiectiv prevenirea și reducerea riscurilor la care este expusă populația, protejarea bunurilor și a mediului, precum și sprijinirea comunității în situații de urgență.

Activitatea este reglementată prin Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și presupune măsuri organizatorice, operative și preventive menite să diminueze efectele dezastrelor și să asigure intervenția eficientă în sprijinul populației.

miercurea sirenelor
razboi
DSU
alarma
