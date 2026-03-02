Un singur detectiv particular în Buzău în ultimii doi ani. Meseria care ar putea degreva Poliția

La nivelul judeţului Buzău, în ultimii doi ani, o singură persoană a reuşit să se califice în meseria de detectiv particular, una de nişă despre care sindicaliştii spun că ar putea să devină o soluţie pentru degrevarea poliţiştilor de anumite sarcini, în scopul eficientizării activităţii şi concentrării autorităţilor pe problemele esenţiale.

Pentru a dobândi calitatea de detectiv particular, între altele o persoană trebuie să fie absolvent de studii juridice şi să promoveze examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

Confirmarea IPJ Buzău

În ultimii doi ani, la nivelul judeţului Buzău un singur candidat a promovat concursul organizat de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

"IPJ Buzău desfăşoară, conform legii, activităţi de atestare a detectivilor particulari, atestare ce se obţine ca urmare a susţinerii unui examen. În ultimii doi ani, la nivelul IPJ Buzău, a fost eliberat un singur atestat de detectiv particular. Nu au fost cazuri în care, persoanele atestate ca detectivi particulari ca urmare a susţinerii examenului în cadrul IPJ Buzău, să încalce prevederile legale şi nici nu au fost instrumentate cazuri la care să participe detectivii particulari", a transmis, pentru Agerpres, IPJ Buzău.

Singura persoană care a dobândit în ultima perioadă atestatul pentru a deveni detectiv particular a lucrat anterior în structurile Poliţiei Române. Deşi încă nu a profesat până la acest moment în noua meserie, absolventul examenului organizat de IPJ Buzău consideră că pasul făcut reprezintă o continuare a carierei sale anterioare.

"Am văzut-o ca o continuare a activităţii mele din Poliţia Română, în privat. Am lucrat vreo 31 de ani la Poliţie, din care marea majoritate a timpului la Investigaţii Criminale. Mi s-a părut ceva normal, am susţinut examenul, sunt absolvent de Drept şi nu ar fi trebuit să am probleme la câteva întrebări despre legislaţie. Mi-ar face plăcere să lucrez, spun eu că aş avea şi abilităţile necesare, deocamdată nu a apărut oportunitatea să profesez. Din discuţiile pe care le-am purtat cu prieteni care au atestate, în oraşele mari, meseria este relativ căutată. Ştiţi, mentalitatea noastră, detectivii particulari sunt cei mai buni oameni care pot obţine probe în procesele astea de divorţ, infidelitate. Marea majoritate a oamenilor aşa priveşte detectivii în particular, dar ei pot fi folosiţi, dacă apelezi la un detectiv bun, în mai multe domenii, începând de la a verifica partenerii în societăţile comerciale, în domeniul economic, până la a găsi un fir în dispariţia unei persoane, în căutarea unor rude îndepărtate, care au rupt relaţia cu familia. Sunt multe domenii unde un detectiv bun ar putea să-şi facă treaba", a declarat, pentru Agerpres, fostul poliţist Valentin Toma, acum detectiv particular atestat.

Ce poate face un detectiv particular

Potrivit prevederilor legale, unui detectiv particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare sau să desfăşoare activităţi specifice unor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

"Sunt incompatibilităţi care interzic anumite acţiuni şi activităţi pe care un detective le poate desfăşura şi unde acesta nu mai poate desfăşura activităţi. În momentul în care, în urma investigaţiilor, rezultă fapte cu aspect penal, este obligat prin lege să aducă la cunoştinţă organelor de poliţie. Activitatea ta de investigaţii se opreşte şi se aduce la cunoştinţă organelor competente. Este imposibil să faci pe poliţistul. Nu ai calitate de organ de cercetare penală, în momentul în care discutăm despre fapte penale, singura instituţie abilitată din ţara asta este Poliţia, care sub supraveghere şi coordonarea procurorului efectuează cercetarea. Limitele profesiei sunt stabilite de lege. În momentul de faţă ea pare a fi o meserie mai de nişă, dar datorită evoluţiei societăţii, eu îi văd în viitor. În activitatea lor, detectivii pot desfăşura legal investigaţii şi la anumite instituţii ale statului, pot cere date de la instituţiile statului, de la primării, la starea civilă, legal, în baza unei adrese scrise, spre exemplu pentru o familie care cere lămuriri, verificări, privind o rudă îndepărtată. Aceste aspectele ar putea fi eliminate din competenţa organelor statului", a mai precizat singurul detectiv particular atestat în ultimii doi ani la nivelul judeţului Buzău.

Reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC)-Buzău sunt de părere că un detectiv particular ar putea prelua o parte din activităţile unui poliţist, dacă legea ar fi modificată, astfel încât cel din urmă să fie degrevat de unele dintre responsabilităţi.

"La un moment dat am avut şi eu o ofertă, dar datorită faptului că am rămas lider de sindicat, am rămas preşedinte la sindicat. În general sunt foşti poliţişti care au lucrat la Investigaţii Criminale. Sunt oameni pe care te poţi baza. Ar putea degreva o parte din munca poliţistului, dar legea nu permite să-i influenţeze sau să îi ajute. Dacă am putea să le dăm anumite activităţi care nu ar trebui să-i ocupe poliţistului timp. Sunt oameni care îşi permit. Eu spun că jumătate din activităţile, lucrările care le primeşte poliţistul de proximitate sau lucrătorul de la post sunt cam la limită de această competenţă. O rudă pierdută, o informaţie pe cineva doreşte să o afle. Este o meserie solicitată, de cele mai multe ori soţul, soţia doresc să afle diferite lucruri unul despre altul, dar sunt şi lucruri foarte serioase în care sunt implicaţi", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele SNPPC-Buzău, Vasile Biţa.

Cum își pot exercita profesia

Detectivii particulari îşi pot exercita profesia în cadrul unor societăţi sau cabinete individuale de detectivi particulari, în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Conform legii, sunt obligaţi să păstreze secretul profesional, în contextul unor investigaţii care pot urmări conduita şi moralitatea publică a unei persoane, date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere, persoanele dispărute de la domiciliu, anumite bunuri sau pot ajuta la asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.