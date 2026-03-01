China reacţionează dur după moartea ayatollahului Khamenei. Cât de important e Iranul pentru Beijing

China a condamnat ferm duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată oprirea imediată a acţiunilor militare, relatează AFP şi Reuters.

Moartea lui Khamenei constituie o încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului, o ignorare a obiectivelor şi a principiilor Cartei Naţiunilor Unite şi a normelor fundamentale ale relaţiilor internaţionale, a indicat MAE chinez într-un comunicat.

Această condamnare a intervenit la scurt timp după ce media chineze au evocat un apel telefonic între şeful diplomaţiei chinez Wang Yi şi omologul său rus Serghei Lavrov.

În cursul acestei discuţii, Wang Yi a declarat că moartea flagrantă a unui lider suveran şi incitarea la o schimbare de regim din partea SUA şi a Israelului sunt inacceptabile.

La rândul său, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a estimat că moartea lui Ali Khamenei este o încălcare a dreptului internaţional.

Poporul pakistanez este alături de cel iranian în acest moment de doliu şi tristeţe şi prezintă condoleanţele sale cele mai sincere pentru moartea lui Khamenei, a scris el pe X.

De asemenea, Pakistanul îşi exprimă îngrijorarea faţă de încălcarea normelor de drept internaţional, a adăugat Sharif.

Coreea de Nord a calificat duminică drept ilegale loviturile americano-israeliene contra Iranului, afirmând că ele arată natura de bătăuş a SUA şi Israelului.

Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) condamnă în termenii cei mai puternici actul de bătăuş neruşinat comis de SUA şi Israel, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Phenian. Potrivit acestuia, SUA şi Israel au ales să abuzeze de forţa militară pentru a-şi satisface ambiţiile egoiste şi hegemonice.

Cât de important e Iranul pentru Beijing

”Iranul are nevoie de China, care depinde de petrolul și gazul lichefiat din Orient”, a explicat generalul (r) Mircea Mândrescu într-o analiză pe care o puteţi citi aici. ”Chinezii se pregăteau să le trimită rachete anti-navă, nu știu dacă au ajuns, dacă sunt operaționale. Planificarea operațiunii, momentul atacului ar fi putut fi devansat, ca ipoteză, din cauza asta. Dar, ca să revin, iranienii nu ar risca să blocheze strâmtoarea, afectând livrările de petrol către China, unul dintre cei doi aliați pe care poate conta, alături de Rusia lui Putin”, a concluzionat generalul Mîndrescu.