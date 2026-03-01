Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz

Al doilea armator mondial, grupul danez Maersk, a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz, din cauza deteriorării situaţiei securităţii în Orientul Mijlociu în a doua zi a atacurilor atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, transmite AFP.

Suspendăm, până la noi ordine, orice treceri de nave prin strâmtoarea Ormuz. În consecinţă, serviciile ce deservesc porturile din Golful Persic pot cunoaşte întârzieri, schimbări de itinerariu sau ajustări de orar, a declarat grupul într-un comunicat.

Ministerul de Externe rus a afirmat că închiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim ar putea conduce la dezechilibre semnificative pe pieţele petrolului şi gazului.

Armata israeliană a anunţat că a ucis în total 40 de demnitari şi comandanţi militari de rang înalt iranieni, printre care şi pe ghidul suprem ayatollahul Ali Khamenei, în atacul său iniţial efectuat sâmbătă într-un minut, în plină zi.

Potrivit cotidianului The New York Times, Agenţia Centrală de Informaţii din SUA (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis ţintirea sa.

Noi explozii au fost auzite duminică în capitala Iranului, armata israeliană precizând că a efectuat lovituri în inima Teheranului.

Iranul a ripostat atacând ţări din regiunea Golfului ce găzduiesc baze militare americane.