€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Economie Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 17:25 01 Mar 2026

Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz
Autor: Mihai Ciobanu

vapor cargo Cargo. Foto: Freepik.com

Grupul danez Maersk a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz.

Al doilea armator mondial, grupul danez Maersk, a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz, din cauza deteriorării situaţiei securităţii în Orientul Mijlociu în a doua zi a atacurilor atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, transmite AFP.

Suspendăm, până la noi ordine, orice treceri de nave prin strâmtoarea Ormuz. În consecinţă, serviciile ce deservesc porturile din Golful Persic pot cunoaşte întârzieri, schimbări de itinerariu sau ajustări de orar, a declarat grupul într-un comunicat.

Citiţi şi: China reacţionează dur după moartea ayatollahului Khamenei. Cât de important e Iranul pentru Beijing

Ministerul de Externe rus a afirmat că închiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim ar putea conduce la dezechilibre semnificative pe pieţele petrolului şi gazului.

Armata israeliană a anunţat că a ucis în total 40 de demnitari şi comandanţi militari de rang înalt iranieni, printre care şi pe ghidul suprem ayatollahul Ali Khamenei, în atacul său iniţial efectuat sâmbătă într-un minut, în plină zi.

Potrivit cotidianului The New York Times, Agenţia Centrală de Informaţii din SUA (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis ţintirea sa.

Noi explozii au fost auzite duminică în capitala Iranului, armata israeliană precizând că a efectuat lovituri în inima Teheranului.

Iranul a ripostat atacând ţări din regiunea Golfului ce găzduiesc baze militare americane. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

strâmtoarea Ormuz
maersk
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 46 minute
Atac armat într-un bar din Austin, Texas: Trei morți și 14 răniți. Suspectul a fost ucis de poliție
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Cum sărbătoresc iranienii din Bucureşti decapitarea conducerii de la Teheran - Video
Publicat acum 1 ora si 12 minute
China reacţionează dur după moartea ayatollahului Khamenei. Cât de important e Iranul pentru Beijing
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 36 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 15 ore si 4 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 9 ore si 2 minute
Ce înseamnă ayatollah și de ce termenul este înțeles greșit: de la "semnul lui Dumnezeu", la rolul real în lumea șiită
Publicat acum 6 ore si 12 minute
Detaliul aflat de CIA despre Ali Khamenei care a făcut posibil atacul de la Teheran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close