€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Economie Costel Fotea: Pas decisiv în ceea ce privește Combinatul Liberty Galați
Data actualizării: 13:05 25 Feb 2026 | Data publicării: 13:05 25 Feb 2026

Costel Fotea: Pas decisiv în ceea ce privește Combinatul Liberty Galați
Autor: Crişan Andreescu

liberty

În ședința Executivului a fost prezentat Memorandumul elaborat de Ministerul Economiei pentru desemnarea combinatului Liberty Galați drept operator economic de interes strategic.

În acest sens, o Hotărâre de Guvern urmează  să fie aprobată în cursul zilei de vineri.

Acesta reprezintă un pas important pentru îndeplinirea condițiilor necesare achitării salariilor restante către cei aproape 3.000 de angajați ai combinatului siderurgic de la Galați, prin Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Mulțumesc Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Marian Neacșu pentru implicarea în găsirea unor soluții la criza cu care se confruntă Liberty Galați și pentru respectarea angajamentelor asumate față de siderurgiști, precum și premierului Ilie Bolojan pentru sprijinirea măsurilor propuse.

De asemenea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Galați, le mulțumesc personal tuturor factorilor implicați în găsirea unor soluții pentru plata salariilor către siderurgiști, a declarat Coste Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
O nouă exoplanetă descoperită la 91 ani lumină de Soare
Publicat acum 11 minute
Dosarul meciurilor trucate pentru pariuri: Mărturia unui fost antrenor de la CS Păulești
Publicat acum 50 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT
Publicat acum 58 minute
Primul oraș din România fără săli de jocuri și păcănele. Eliminarea va fi făcută etapizat
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Curs valutar BNR azi, 25 februarie. Gramul de aur, nouă scumpire / Ce se întâmplă cu leul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 6 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 22 minute
Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București - VIDEO
Publicat acum 5 ore si 44 minute
De azi, românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA: Preț, condiții și cum se obține documentul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close