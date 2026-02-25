Costel Fotea: Pas decisiv în ceea ce privește Combinatul Liberty Galați

În acest sens, o Hotărâre de Guvern urmează să fie aprobată în cursul zilei de vineri.

Acesta reprezintă un pas important pentru îndeplinirea condițiilor necesare achitării salariilor restante către cei aproape 3.000 de angajați ai combinatului siderurgic de la Galați, prin Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Mulțumesc Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Marian Neacșu pentru implicarea în găsirea unor soluții la criza cu care se confruntă Liberty Galați și pentru respectarea angajamentelor asumate față de siderurgiști, precum și premierului Ilie Bolojan pentru sprijinirea măsurilor propuse.

De asemenea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Galați, le mulțumesc personal tuturor factorilor implicați în găsirea unor soluții pentru plata salariilor către siderurgiști, a declarat Coste Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.