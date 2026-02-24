€ 5.0954
Ilie Bolojan, mișcare făcută cu intenție sau din greșeală? „Cred că premierul a fost sfătuit prost. E un fenomen groaznic"
Data actualizării: 16:58 24 Feb 2026 | Data publicării: 16:57 24 Feb 2026

Ilie Bolojan, mișcare făcută cu intenție sau din greșeală? „Cred că premierul a fost sfătuit prost. E un fenomen groaznic"
Autor: Anca Murgoci

Ilie Bolojan / Inquam Photos / Casian Mitu Ilie Bolojan / Inquam Photos / Casian Mitu

De ce s-au scumpit bunurile și serviciile în România?

Rata inflației a ajuns la 9,6% în ianuarie, în creștere față de 8,6% cât se înregistra în decembrie. Petrișor Peiu, senator AUR, a vorbit despre cauzele acestui fenomen.

„Un fenomen groaznic este această rată a inflației foarte mare: 9,6%. Culmea, a accelerat pe fondul recesiunii. În decembrie era 8,6%, iar în ianuarie avem 9,6%. În mod normal, pe fondul recesiunii, prețurile se mai temperează, pentru că lumea cumpără mai puțin. Asta înseamnă că măsurile luate până acum au fost greșite. Cine e de vină? Energia și TVA care a crescut.


Avem aici explicația? Soluția este, în primul rând, clară: Creșterea TVA a fost total neinspirată. Nu trebuia să crească. A blocat consumul. Nu ar fi fost neapărat o mișcare greșită dacă nu venea pe fondul unei creșteri de 60% a prețurilor la energie. Bineînțeles că acest context era cunoscut”, a zis Petrișor Peiu, economist și politician cunoscut pentru activitatea sa în domeniul dezvoltării economice și industriale.


Întrebarea este: A fost făcută cu intenție sau din greșeală?

„Eu cred că premierul a fost sfătuit greșit. Nu este specialist în domeniu, a fost sfătuit greșit. De către cine? De regulă, de către ministrul de Finanțe. Nu știu dacă au existat discuții și cu Comisia Națională de Prognoză. În mod normal, se fac simulări, se lucrează pe scenarii... într-un program care arată că, dacă TVA-ul crește cu două puncte procentuale, veniturile vor crește cu o anumită sumă, cheltuielile cu alta și, teoretic, bugetul va avea de câștigat.


Numai că, odată cu majorarea TVA și cu scumpirea energiei, cresc și cheltuielile statului pentru bunurile și serviciile pe care le cumpără. Și statul cumpără energie”, a zis Petrișor Peiu la DC News.

